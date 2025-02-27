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Почти 90% псевдоорганических продуктов в России продается на маркетплейсах - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Почти 90% псевдоорганических продуктов в России продается на маркетплейсах
Почти 90% псевдоорганических продуктов в России продается на маркетплейсах - 27.02.2025, ПРАЙМ
Почти 90% псевдоорганических продуктов в России продается на маркетплейсах
Почти 90% псевдоорганических продуктов в РФ продается на маркетплейсах, в офлайн-торговле нарушения носят точечный характер, рассказали РИА Новости в... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T07:02+0300
2025-02-27T07:02+0300
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москва
рф
роскачество
ozon
яндекс маркет
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Почти 90% псевдоорганических продуктов в РФ продается на маркетплейсах, в офлайн-торговле нарушения носят точечный характер, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Наибольшее количество товаров с признаками псевдоорганической продукции зафиксировано в онлайн – из 450 псевдоорганических более 400 реализовывались именно на маркетплейсах. В офлайн-торговле нарушения носят точечный характер", - сказали в Роскачестве. Мониторинг Роскачества охватил 16 торговых сетей, маркетплейсов и сервисов доставки. Были проверены самые популярные маркетплейсы (Ozon, WB, "Мегамаркет" и "Яндекс.Маркет"); 10 торговых сетей ("Глобус", "ВкусВилл", "Ашан", Metro, "Перекресток", "Дикси", "Магнолия", "Лента", "Азбука вкуса" и Spar); а также один сервис доставки - Vprok и одна сеть магазинов алкогольной продукции - Winestyle. Всего специалисты Роскачества выявили более 450 псевдоорганических продуктов. На их маркировке или в карточке использовались наименования "organic", "органик" или "органический", но сертификата соответствия не было, пояснили в организации. В Роскачестве уточнили, что большинство фейковой продукции – это импортные товары с маркировкой на английском языке и с использованием международных знаков органической продукции. Наиболее распространенные маркировки – "Organic", "Евролист" и "USDA". В организации напомнили, что настоящий "зеленый" продукт должен быть внесен в реестр Минсельхоза, название товара должно совпадать с названием в реестре и сертификате, а сертификат на сайте должен иметь статус "Зарегистрирован".
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, россия, москва, рф, роскачество, ozon, яндекс маркет
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Роскачество, Ozon, Яндекс Маркет
07:02 27.02.2025
 
Почти 90% псевдоорганических продуктов в России продается на маркетплейсах

Роскачество: почти 90% псевдоорганических продуктов в России продается на маркетплейсах

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Почти 90% псевдоорганических продуктов в РФ продается на маркетплейсах, в офлайн-торговле нарушения носят точечный характер, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Наибольшее количество товаров с признаками псевдоорганической продукции зафиксировано в онлайн – из 450 псевдоорганических более 400 реализовывались именно на маркетплейсах. В офлайн-торговле нарушения носят точечный характер", - сказали в Роскачестве.
Мониторинг Роскачества охватил 16 торговых сетей, маркетплейсов и сервисов доставки. Были проверены самые популярные маркетплейсы (Ozon, WB, "Мегамаркет" и "Яндекс.Маркет"); 10 торговых сетей ("Глобус", "ВкусВилл", "Ашан", Metro, "Перекресток", "Дикси", "Магнолия", "Лента", "Азбука вкуса" и Spar); а также один сервис доставки - Vprok и одна сеть магазинов алкогольной продукции - Winestyle.
Всего специалисты Роскачества выявили более 450 псевдоорганических продуктов. На их маркировке или в карточке использовались наименования "organic", "органик" или "органический", но сертификата соответствия не было, пояснили в организации.
В Роскачестве уточнили, что большинство фейковой продукции – это импортные товары с маркировкой на английском языке и с использованием международных знаков органической продукции. Наиболее распространенные маркировки – "Organic", "Евролист" и "USDA".
В организации напомнили, что настоящий "зеленый" продукт должен быть внесен в реестр Минсельхоза, название товара должно совпадать с названием в реестре и сертификате, а сертификат на сайте должен иметь статус "Зарегистрирован".
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРФРоскачествоOzonЯндекс Маркет
 
 
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