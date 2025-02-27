Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шойгу обсудил с премьером Малайзии перспективы сотрудничества - 27.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250227/shojgu-855290747.html
Шойгу обсудил с премьером Малайзии перспективы сотрудничества
Шойгу обсудил с премьером Малайзии перспективы сотрудничества - 27.02.2025, ПРАЙМ
Шойгу обсудил с премьером Малайзии перспективы сотрудничества
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом обсудил вопросы перспектив углубления... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T07:42+0300
2025-02-27T08:22+0300
энергетика
россия
экономика
рф
малайзия
сергей шойгу
владимир путин
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849169603_0:0:2728:1535_1920x0_80_0_0_8a95177e605278cf64b5978dfbe3b703.jpg
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 фев - ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом обсудил вопросы перспектив углубления политического, военного, торгово-экономического, энергетического и гуманитарного взаимодействия, а также космоса и атомной энергетики. "(В составе нашей делегации) приехали представители многих министерств и ведомств. Обсудим вопросы космоса и атомной энергетики", - сказал Шойгу в приветственном слове. В пресс-службе аппарата Совбеза РФ уточнили, что на встрече также обсуждались вопросы перспектив углубления политического, военного, торгово-экономического, энергетического и гуманитарного взаимодействия. Секретарь Совбеза РФ также зачитал послание от Владимира Путина, в котором глава государства передал сердечный привет и отметил, что российско-малайзийские отношения носят традиционно дружеский характер. "Консолидация наших усилий будет способствовать развитию наших отношений", - зачитал Шойгу послание Путина. Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур. В ходе поездки он провел ряд переговоров с высшим руководством страны по ряду актуальных вопросов. В частности, он уже провел переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Нуширваном Зайналом Абидином.
https://1prime.ru/20241128/shoygu-853157860.html
рф
малайзия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849169603_0:0:2728:2047_1920x0_80_0_0_89855888b2e25d459727e541e79a0851.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, малайзия, сергей шойгу, владимир путин, совбез
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, РФ, МАЛАЙЗИЯ, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Совбез
07:42 27.02.2025 (обновлено: 08:22 27.02.2025)
 
Шойгу обсудил с премьером Малайзии перспективы сотрудничества

Шойгу обсудил с премьером Малайзии перспективы углубления сотрудничества

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 фев - ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом обсудил вопросы перспектив углубления политического, военного, торгово-экономического, энергетического и гуманитарного взаимодействия, а также космоса и атомной энергетики.
"(В составе нашей делегации) приехали представители многих министерств и ведомств. Обсудим вопросы космоса и атомной энергетики", - сказал Шойгу в приветственном слове.
В пресс-службе аппарата Совбеза РФ уточнили, что на встрече также обсуждались вопросы перспектив углубления политического, военного, торгово-экономического, энергетического и гуманитарного взаимодействия.
Секретарь Совбеза РФ также зачитал послание от Владимира Путина, в котором глава государства передал сердечный привет и отметил, что российско-малайзийские отношения носят традиционно дружеский характер.
"Консолидация наших усилий будет способствовать развитию наших отношений", - зачитал Шойгу послание Путина.
Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур. В ходе поездки он провел ряд переговоров с высшим руководством страны по ряду актуальных вопросов. В частности, он уже провел переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Нуширваном Зайналом Абидином.
Президент Владимир Путин провел встречу с руководителями предприятий ОПК - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
Шойгу призвал Запад не "выдергивать куски" из новой ядерной доктрины РФ
28 ноября 2024, 11:25
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯРФМАЛАЙЗИЯСергей ШойгуВладимир ПутинСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала