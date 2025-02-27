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Шойгу обсудил с премьером Малайзии перспективы сотрудничества

Шойгу обсудил с премьером Малайзии перспективы сотрудничества - 27.02.2025, ПРАЙМ

Шойгу обсудил с премьером Малайзии перспективы сотрудничества

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом обсудил вопросы перспектив углубления... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T07:42+0300

2025-02-27T07:42+0300

2025-02-27T08:22+0300

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КУАЛА-ЛУМПУР, 27 фев - ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом обсудил вопросы перспектив углубления политического, военного, торгово-экономического, энергетического и гуманитарного взаимодействия, а также космоса и атомной энергетики. "(В составе нашей делегации) приехали представители многих министерств и ведомств. Обсудим вопросы космоса и атомной энергетики", - сказал Шойгу в приветственном слове. В пресс-службе аппарата Совбеза РФ уточнили, что на встрече также обсуждались вопросы перспектив углубления политического, военного, торгово-экономического, энергетического и гуманитарного взаимодействия. Секретарь Совбеза РФ также зачитал послание от Владимира Путина, в котором глава государства передал сердечный привет и отметил, что российско-малайзийские отношения носят традиционно дружеский характер. "Консолидация наших усилий будет способствовать развитию наших отношений", - зачитал Шойгу послание Путина. Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур. В ходе поездки он провел ряд переговоров с высшим руководством страны по ряду актуальных вопросов. В частности, он уже провел переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Нуширваном Зайналом Абидином.

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россия, рф, малайзия, сергей шойгу, владимир путин, совбез