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Позиция России по договору СНВ с США осталась неизменной, заявил Шойгу - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Позиция России по договору СНВ с США осталась неизменной, заявил Шойгу
Позиция России по договору СНВ с США осталась неизменной, заявил Шойгу - 27.02.2025, ПРАЙМ
Позиция России по договору СНВ с США осталась неизменной, заявил Шойгу
Позиция России по договору СНВ с США осталась неизменной, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T12:20+0300
2025-02-27T12:20+0300
политика
россия
сергей шойгу
совбез
сша
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КУАЛА-ЛУМПУР, 27 фев - ПРАЙМ. Позиция России по договору СНВ с США осталась неизменной, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он отметил, что механизм обеспечения международной безопасности настолько сложен, что требует постоянного внимания, постоянной заботы. "Напомню вам о том, что он относится, кстати сказать, к безопасности, в том числе, по соглашению по стратегическим ядерным силам. Он (договор СНВ – ред.) закончит свое действие через год. Что дальше? Продлевать это, делать новое. Здесь, конечно, много вопросов, которые надо решать теперь уже с новой администрацией США. Естественно, наша позиция ясна, понятна, мы изложили ее еще тогда, когда администрация Байдена, не найдя другого выхода, продлила его действия на пять лет", - сказал секретарь Совбеза.
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россия, сергей шойгу, совбез, сша
Политика, РОССИЯ, Сергей Шойгу, Совбез, США
12:20 27.02.2025
 
Позиция России по договору СНВ с США осталась неизменной, заявил Шойгу

Шойгу: позиция России по договору СНВ с США осталась неизменной

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с руководителями предприятий ОПК
Президент Владимир Путин провел встречу с руководителями предприятий ОПК - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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КУАЛА-ЛУМПУР, 27 фев - ПРАЙМ. Позиция России по договору СНВ с США осталась неизменной, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
Он отметил, что механизм обеспечения международной безопасности настолько сложен, что требует постоянного внимания, постоянной заботы.
"Напомню вам о том, что он относится, кстати сказать, к безопасности, в том числе, по соглашению по стратегическим ядерным силам. Он (договор СНВ – ред.) закончит свое действие через год. Что дальше? Продлевать это, делать новое. Здесь, конечно, много вопросов, которые надо решать теперь уже с новой администрацией США. Естественно, наша позиция ясна, понятна, мы изложили ее еще тогда, когда администрация Байдена, не найдя другого выхода, продлила его действия на пять лет", - сказал секретарь Совбеза.
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ПолитикаРОССИЯСергей ШойгуСовбезСША
 
 
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