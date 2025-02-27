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"Котел смыкается". В Курской области украинцам отрезали пути к отступлению - 27.02.2025, ПРАЙМ
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"Котел смыкается". В Курской области украинцам отрезали пути к отступлению
"Котел смыкается". В Курской области украинцам отрезали пути к отступлению - 27.02.2025, ПРАЙМ
"Котел смыкается". В Курской области украинцам отрезали пути к отступлению
Российские войска взяли под огневой контроль трассу Суджа-Коренево в Курской области - суджанский "котел" смыкается, сообщает Telegram-канал Shot. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T16:18+0300
2025-02-27T16:29+0300
спецоперация на украине
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курская область
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российские войска взяли под огневой контроль трассу Суджа-Коренево в Курской области - суджанский "котел" смыкается, сообщает Telegram-канал Shot. Как отмечается, после того, как подразделения ВС РФ взяли под огневой контроль трассы Суджа – Коренево, до смыкания суджанского "котла", в котором могут оказаться до четырех тысяч украинских военных, осталось всего 3,5 км. Наступление ведут российские десантники из 119-го полка и 106-й дивизии.При этом в материале Shot отмечается, что к настоящему моменту все пути, по которым формированиям Вооруженных сил Украины доставлялись резервы, оказались отрезанными.Также канал передает, что иностранные батальоны, воюющие в районе Суджи, несут существенные потери, при этом командование ВСУ отказалось от эвакуации раненных и тел погибших, а наемники из США и Великобритании пытаются бежать со своих позиций. "Сейчас в районе Суджи находится около 1000 единиц западной техники, которая активно уничтожается силами ВС РФ", - сообщил канал.
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сво, курская область, всу
Спецоперация на Украине, СВО, Курская область, ВСУ
16:18 27.02.2025 (обновлено: 16:29 27.02.2025)
 
"Котел смыкается". В Курской области украинцам отрезали пути к отступлению

Shot: силам ВСУ в Курской области отрезали пути отступления, наемники бегут

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российские войска взяли под огневой контроль трассу Суджа-Коренево в Курской области - суджанский "котел" смыкается, сообщает Telegram-канал Shot.
Как отмечается, после того, как подразделения ВС РФ взяли под огневой контроль трассы Суджа – Коренево, до смыкания суджанского "котла", в котором могут оказаться до четырех тысяч украинских военных, осталось всего 3,5 км. Наступление ведут российские десантники из 119-го полка и 106-й дивизии.
При этом в материале Shot отмечается, что к настоящему моменту все пути, по которым формированиям Вооруженных сил Украины доставлялись резервы, оказались отрезанными.
Также канал передает, что иностранные батальоны, воюющие в районе Суджи, несут существенные потери, при этом командование ВСУ отказалось от эвакуации раненных и тел погибших, а наемники из США и Великобритании пытаются бежать со своих позиций.
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"Сейчас в районе Суджи находится около 1000 единиц западной техники, которая активно уничтожается силами ВС РФ", - сообщил канал.
 
Спецоперация на УкраинеСВОКурская областьВСУ
 
 
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