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"Котел смыкается". В Курской области украинцам отрезали пути к отступлению

"Котел смыкается". В Курской области украинцам отрезали пути к отступлению - 27.02.2025, ПРАЙМ

"Котел смыкается". В Курской области украинцам отрезали пути к отступлению

Российские войска взяли под огневой контроль трассу Суджа-Коренево в Курской области - суджанский "котел" смыкается, сообщает Telegram-канал Shot. | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T16:18+0300

2025-02-27T16:18+0300

2025-02-27T16:29+0300

спецоперация на украине

сво

курская область

всу

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российские войска взяли под огневой контроль трассу Суджа-Коренево в Курской области - суджанский "котел" смыкается, сообщает Telegram-канал Shot. Как отмечается, после того, как подразделения ВС РФ взяли под огневой контроль трассы Суджа – Коренево, до смыкания суджанского "котла", в котором могут оказаться до четырех тысяч украинских военных, осталось всего 3,5 км. Наступление ведут российские десантники из 119-го полка и 106-й дивизии.При этом в материале Shot отмечается, что к настоящему моменту все пути, по которым формированиям Вооруженных сил Украины доставлялись резервы, оказались отрезанными.Также канал передает, что иностранные батальоны, воюющие в районе Суджи, несут существенные потери, при этом командование ВСУ отказалось от эвакуации раненных и тел погибших, а наемники из США и Великобритании пытаются бежать со своих позиций. "Сейчас в районе Суджи находится около 1000 единиц западной техники, которая активно уничтожается силами ВС РФ", - сообщил канал.

https://1prime.ru/20250226/italiya-855266361.html

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сво, курская область, всу