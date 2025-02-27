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ЦБ ожидает большой спрос со стороны граждан на самозапрет кредитов - 27.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ ожидает большой спрос со стороны граждан на самозапрет кредитов
ЦБ ожидает большой спрос со стороны граждан на самозапрет кредитов - 27.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ ожидает большой спрос со стороны граждан на самозапрет кредитов
Банк России ожидает большой спрос со стороны граждан на самозапрет кредитов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече, организованной... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T10:38+0300
2025-02-27T11:01+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Банк России ожидает большой спрос со стороны граждан на самозапрет кредитов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече, организованной Ассоциацией банков России."Буквально через день начнет работать механизм самозапретов на кредиты. Мы видим, что есть и будет большой спрос на него со стороны граждан, которые опасаются мошенничества, и будем внимательно следить за тем, как этот сервис работает", - сказала она.С 1 марта 2025 года у россиян, согласно закону, появится возможность установить в своей кредитной истории самозапрет на заключение с ними кредитными организациями и (или) микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита (займа).Самозапрет распространяется на потребительские кредиты (займы), в том числе на договоры банковского счета, предусматривающие платежи несмотря на отсутствие денежных средств (овердрафты), договоры, предполагающие выдачу кредитных карт.При этом его нельзя будет установить на ипотеку, автокредиты, обязательства по которым обеспечены залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты (на оплату обучения, которая сразу перечисляется в образовательную организацию) и поручительства. Самозапрет также не распространяется на выдачу денежных средств по уже имеющимся кредитным картам и на оплату задолженности по ранее выданным кредитам или займам.
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кредит, финансы, банки
Банк России, кредит, Финансы, Банки
10:38 27.02.2025 (обновлено: 11:01 27.02.2025)
 
ЦБ ожидает большой спрос со стороны граждан на самозапрет кредитов

Банк России ожидает большой спрос со стороны граждан на самозапрет кредитов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Банк России ожидает большой спрос со стороны граждан на самозапрет кредитов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече, организованной Ассоциацией банков России.
"Буквально через день начнет работать механизм самозапретов на кредиты. Мы видим, что есть и будет большой спрос на него со стороны граждан, которые опасаются мошенничества, и будем внимательно следить за тем, как этот сервис работает", - сказала она.
С 1 марта 2025 года у россиян, согласно закону, появится возможность установить в своей кредитной истории самозапрет на заключение с ними кредитными организациями и (или) микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита (займа).
Самозапрет распространяется на потребительские кредиты (займы), в том числе на договоры банковского счета, предусматривающие платежи несмотря на отсутствие денежных средств (овердрафты), договоры, предполагающие выдачу кредитных карт.
При этом его нельзя будет установить на ипотеку, автокредиты, обязательства по которым обеспечены залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты (на оплату обучения, которая сразу перечисляется в образовательную организацию) и поручительства. Самозапрет также не распространяется на выдачу денежных средств по уже имеющимся кредитным картам и на оплату задолженности по ранее выданным кредитам или займам.
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