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Российские туроператоры уже реализовали пятую часть туров в Турцию

Российские туроператоры уже реализовали пятую часть туров в Турцию - 27.02.2025, ПРАЙМ

Российские туроператоры уже реализовали пятую часть туров в Турцию

Российские туроператоры уже реализовали пятую часть всех туров на летний сезон (на май-сентябрь), это на треть больше, чем было на ту же дату годом ранее,... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T13:42+0300

2025-02-27T13:42+0300

2025-02-27T13:42+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российские туроператоры уже реализовали пятую часть всех туров на летний сезон (на май-сентябрь), это на треть больше, чем было на ту же дату годом ранее, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В среднем по рынку туроператоры уже реализовали до 20% запланированных туров на лето на турецком направлении, и это больше, чем в прошлом году. Раннее бронирование турецких курортов на летний сезон (май-сентябрь) пока идет заметно лучше, чем год назад, при том что объемы и география полетных программ в целом изменились несущественно. В среднем по рынку на конец февраля 2025 года количество ранних бронирований туров в Турцию на лето выросло примерно на треть по сравнению с теми же датами прошлого года", - сообщили в ассоциации. В сообщении уточняется, что у "чартерных" туроператоров, в соответствии с их объемами полетных программ, на курорты Антальи сейчас приходится около 90-95% всех ранних продаж, на курорты Эгейского побережья Турции – 5-10%. В основном идут бронирования Турции на май и июнь, в меньшей степени – на июль и август, есть уже и осенние заявки вплоть до октября. В ассоциации также подчеркнули, что туроператорские чартеры в летнем сезоне полетят в Турцию из 27 городов России. В ассоциации также выяснили, что многие туристы трудно адаптируются к выросшим ценам на Турцию, много лет бывшую очень доступным по стоимости направлением. Так, по оценке компании "Интурист", за последние два года цены на отели, трансферы и экскурсии в Турции выросли в евро на 20-40%. Небольшое сокращение средней продолжительности отдыха в Турции в этом году также уже фиксируется – с 10 до восьми-девяти ночей. "Действительно, некоторые туристы выбирают отели немного ниже по стоимости, чем бронировали ранее. Кто-то переориентируется с Анталийского побережья на Эгейское. Есть ряд туристов, которые предпочитают отдыхать в тех же отелях, что и ранее, но бронируют тур на меньшее количество ночей, либо меняют даты на более низкий сезон – апрель, май, вторая половина сентября и октябрь", – процитировали в сообщении слова представителя Pegas Touristik.

https://1prime.ru/20250226/turtsiya-855262857.html

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туризм, бизнес, россия, турция, атор