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В Венесуэле прокомментировали решение США ограничить работу Chevron
В Венесуэле прокомментировали решение США ограничить работу Chevron - 27.02.2025, ПРАЙМ
В Венесуэле прокомментировали решение США ограничить работу Chevron
Необъяснимое решение властей США ограничить работу в Венесуэле собственной компании Chevron ставит под вопрос правовую безопасность международных американских... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T00:54+0300
2025-02-27T00:54+0300
2025-02-27T00:54+0300
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МЕХИКО, 27 фев - ПРАЙМ. Необъяснимое решение властей США ограничить работу в Венесуэле собственной компании Chevron ставит под вопрос правовую безопасность международных американских инвестиций, заявила исполнительный вице-президент южноамериканской страны Делси Родригес.
"Правительство Соединенных Штатов приняло разрушительное и необъяснимое решение объявить о санкциях против американской компании Chevron в попытке навредить народу Венесуэлы, и нанеся при этом ущерб Соединенным Штатам, их населению и их компаниям. Это действие ставит под вопрос правовую безопасность международного инвестиционного режима США", - написала Родригес в Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти и оно будет аннулировано с 1 марта. Трамп отметил, что решение о расторжении соглашения связано не только с нарушениями условий сделки по нефти, но и с тем, что Каракас не выполняет обязательства по возврату мигрантов, которых "отправил" в США.
Родригес от имени правительства и венесуэльского народа категорически отвергла рестрикции США, подчеркнув, что они привели к миграции в период с 2017 по 2021 год "с широко известными последствиями".
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нефть, сша, венесуэла, дональд трамп, chevron
Энергетика, Нефть, Экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп, Chevron
В Венесуэле прокомментировали решение США ограничить работу Chevron
Родригес: решение США ограничить работу Chevron ставит под вопрос безопасность инвестиций
МЕХИКО, 27 фев - ПРАЙМ. Необъяснимое решение властей США ограничить работу в Венесуэле собственной компании Chevron ставит под вопрос правовую безопасность международных американских инвестиций, заявила исполнительный вице-президент южноамериканской страны Делси Родригес.
"Правительство Соединенных Штатов приняло разрушительное и необъяснимое решение объявить о санкциях против американской компании Chevron в попытке навредить народу Венесуэлы, и нанеся при этом ущерб Соединенным Штатам, их населению и их компаниям. Это действие ставит под вопрос правовую безопасность международного инвестиционного режима США", - написала Родригес в Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти и оно будет аннулировано с 1 марта. Трамп отметил, что решение о расторжении соглашения связано не только с нарушениями условий сделки по нефти, но и с тем, что Каракас не выполняет обязательства по возврату мигрантов, которых "отправил" в США.
Родригес от имени правительства и венесуэльского народа категорически отвергла рестрикции США, подчеркнув, что они привели к миграции в период с 2017 по 2021 год "с широко известными последствиями".