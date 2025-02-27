https://1prime.ru/20250227/xiaomi-855325119.html
Xiaomi представила премиальный спортивный электромобиль SU7 Ultra
Xiaomi представила премиальный спортивный электромобиль SU7 Ultra - 27.02.2025, ПРАЙМ
Xiaomi представила премиальный спортивный электромобиль SU7 Ultra
Китайская компания Xiaomi в четверг официально представила спортивную премиальную модель своего электромобиля Xiaomi SU7, которая получила название SU7 Ultra,... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T16:49+0300
2025-02-27T16:49+0300
2025-02-27T16:49+0300
xiaomi
авто
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ПЕКИН, 27 фев – ПРАЙМ. Китайская компания Xiaomi в четверг официально представила спортивную премиальную модель своего электромобиля Xiaomi SU7, которая получила название SU7 Ultra, следует из трансляции мероприятия, посвященного официальному релизу новых продуктов компании. Спорткар способен разгоняться до скорости в 100 километров в час за 1,98 секунды. Максимальная скорость SU7 Ultra составляет 359 километров в час. Длина автомобиля составляет 5,1 метра, ширина - 1,97 метра, высота - 1,45 метра. Зарядка с 10% до 80% занимает 11 минут. Стоимость SU7 Ultra - 529,9 тысячи юаней (около 73,9 тысячи долларов), ранее сообщалось, что цена может составить 814,9 тысячи юаней (около 113,6 тысячи долларов). Продажи первого электромобиля Xiaomi SU7 стартовали в марте 2024 года. Тогда компания представила три версии своего электромобиля: Xiaomi SU7, Xiaomi SU7 Pro и Xiaomi SU7 Max. Седан SU7 оснащен операционной системой XiaomiHyperOS и имеет высокую степень интеграции со смартфоном и аксессуарами для умного дома.
https://1prime.ru/20241029/xiaomi-852494200.html
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xiaomi, авто
Xiaomi представила премиальный спортивный электромобиль SU7 Ultra
Китайская Xiaomi представила премиальный спортивный электромобиль SU7 Ultra
ПЕКИН, 27 фев – ПРАЙМ. Китайская компания Xiaomi в четверг официально представила спортивную премиальную модель своего электромобиля Xiaomi SU7, которая получила название SU7 Ultra, следует из трансляции мероприятия, посвященного официальному релизу новых продуктов компании.
Спорткар способен разгоняться до скорости в 100 километров в час за 1,98 секунды. Максимальная скорость SU7 Ultra составляет 359 километров в час. Длина автомобиля составляет 5,1 метра, ширина - 1,97 метра, высота - 1,45 метра.
Зарядка с 10% до 80% занимает 11 минут.
Стоимость SU7 Ultra - 529,9 тысячи юаней (около 73,9 тысячи долларов), ранее сообщалось, что цена может составить 814,9 тысячи юаней (около 113,6 тысячи долларов).
Продажи первого электромобиля Xiaomi SU7 стартовали в марте 2024 года. Тогда компания представила три версии своего электромобиля: Xiaomi SU7, Xiaomi SU7 Pro и Xiaomi SU7 Max.
Седан SU7 оснащен операционной системой XiaomiHyperOS и имеет высокую степень интеграции со смартфоном и аксессуарами для умного дома.
Xiaomi представила новую модель смартфона