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Юань открыл торги 27 февраля ростом
Юань открыл торги 27 февраля ростом - 27.02.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги 27 февраля ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 12,13 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T10:04+0300
2025-02-27T10:04+0300
2025-02-27T10:10+0300
курс доллара к рублю
юань
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 12,13 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск рос на 22 копейки, до 12,13 рубля. В предыдущие две сессии он оставался ниже ключевой отметки 12 рублей.
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юань
Курс доллара к рублю, юань
Юань открыл торги 27 февраля ростом
Курс юаня в начале торгов растет до 12,08 рубля
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 12,13 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск рос на 22 копейки, до 12,13 рубля. В предыдущие две сессии он оставался ниже ключевой отметки 12 рублей.