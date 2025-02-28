https://1prime.ru/20250228/avto-855354618.html

Минпромторг раскрыл число автомобилей, реализованных на льготных условиях

Минпромторг раскрыл число автомобилей, реализованных на льготных условиях - 28.02.2025, ПРАЙМ

Минпромторг раскрыл число автомобилей, реализованных на льготных условиях

Более 10,7 тысячи автомобилей реализовано в России в январе 2025 года по программам стимулирования спроса, объем скидок превысил 3,3 миллиарда рублей, сообщили... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T16:10+0300

2025-02-28T16:10+0300

2025-02-28T16:10+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Более 10,7 тысячи автомобилей реализовано в России в январе 2025 года по программам стимулирования спроса, объем скидок превысил 3,3 миллиарда рублей, сообщили в Минпромторге РФ. "По итогам января 2025 года по программам стимулирования спроса реализовано свыше 10,7 тысячи автомобилей. Общий объем предоставленных скидок превысил 3,3 миллиарда рублей. В рамках программы льготного автокредитования на более выгодных условиях реализовано 7,9 тысячи автомобилей, по программе льготного лизинга – свыше 2,8 тысячи автомобилей", - говорится в сообщении. Уточняется, что около 9,9 тысячи автомобилей в периметре обеих программ пришлось на высоколокализованные модели Lada. В январе Минпромторг РФ уточнил список автомобилей, доступных по программе льготного автокредитования на 2025 год. Список машин пополнил "Москвич 3", а модели китайского Haval в него не попали. В министерстве сообщали, что федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов.

https://1prime.ru/20250227/minpromtorg-855326618.html

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бизнес, минпромторг, авто