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Минпромторг раскрыл число автомобилей, реализованных на льготных условиях - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг раскрыл число автомобилей, реализованных на льготных условиях
Минпромторг раскрыл число автомобилей, реализованных на льготных условиях - 28.02.2025, ПРАЙМ
Минпромторг раскрыл число автомобилей, реализованных на льготных условиях
Более 10,7 тысячи автомобилей реализовано в России в январе 2025 года по программам стимулирования спроса, объем скидок превысил 3,3 миллиарда рублей, сообщили... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T16:10+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Более 10,7 тысячи автомобилей реализовано в России в январе 2025 года по программам стимулирования спроса, объем скидок превысил 3,3 миллиарда рублей, сообщили в Минпромторге РФ. "По итогам января 2025 года по программам стимулирования спроса реализовано свыше 10,7 тысячи автомобилей. Общий объем предоставленных скидок превысил 3,3 миллиарда рублей. В рамках программы льготного автокредитования на более выгодных условиях реализовано 7,9 тысячи автомобилей, по программе льготного лизинга – свыше 2,8 тысячи автомобилей", - говорится в сообщении. Уточняется, что около 9,9 тысячи автомобилей в периметре обеих программ пришлось на высоколокализованные модели Lada. В январе Минпромторг РФ уточнил список автомобилей, доступных по программе льготного автокредитования на 2025 год. Список машин пополнил "Москвич 3", а модели китайского Haval в него не попали. В министерстве сообщали, что федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов.
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бизнес, минпромторг, авто
Бизнес, Минпромторг, Авто
16:10 28.02.2025
 
Минпромторг раскрыл число автомобилей, реализованных на льготных условиях

Минпромторг: более 10,7 тысяч авто реализовано на льготных условиях в январе

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтарт продаж автомобилей "Москвич" у всех официальных дилеров
Старт продаж автомобилей Москвич у всех официальных дилеров - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Более 10,7 тысячи автомобилей реализовано в России в январе 2025 года по программам стимулирования спроса, объем скидок превысил 3,3 миллиарда рублей, сообщили в Минпромторге РФ.
"По итогам января 2025 года по программам стимулирования спроса реализовано свыше 10,7 тысячи автомобилей. Общий объем предоставленных скидок превысил 3,3 миллиарда рублей. В рамках программы льготного автокредитования на более выгодных условиях реализовано 7,9 тысячи автомобилей, по программе льготного лизинга – свыше 2,8 тысячи автомобилей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что около 9,9 тысячи автомобилей в периметре обеих программ пришлось на высоколокализованные модели Lada.
В январе Минпромторг РФ уточнил список автомобилей, доступных по программе льготного автокредитования на 2025 год. Список машин пополнил "Москвич 3", а модели китайского Haval в него не попали. В министерстве сообщали, что федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов.
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
Минпромторг будет "обелять" отечественный рынок автокомплектующих
Вчера, 17:39
 
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