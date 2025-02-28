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В Россию вернулся "самый надежный седан в мире". СМИ узнали цену
В Россию вернулся "самый надежный седан в мире". СМИ узнали цену - 28.02.2025, ПРАЙМ
В Россию вернулся "самый надежный седан в мире". СМИ узнали цену
Бизнес-седан Mazda 6 Atenza, производившийся в Российской Федерации до весны 2022 года и считавшийся одним из наиболее серьезных конкурентов Toyota Camry,... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T16:45+0300
2025-02-28T16:45+0300
2025-02-28T16:46+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Бизнес-седан Mazda 6 Atenza, производившийся в Российской Федерации до весны 2022 года и считавшийся одним из наиболее серьезных конкурентов Toyota Camry, вернулся на рынок РФ. Цены по состоянию на февраль начинаются от 3,95 млн рублей, передают "Автоновости дня".Отмечается, что седан на российском рынке представлен в комплектации Blue Sky Sports, включающей двухзонный климат-контроль, кожаный салон, мульти-руль с кожаным и др. Автомобиль оборудован 2,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем Skyactiv-G мощностью 192 "лошадок", агрегатированным с классической шестиступенчатой коробкой передач, рассказывают "Автоновости".По данным издания, приобрести новую Mazda 6 Atenza с двухлетней гарантией можно на одном из классифайдов у официального нижегородского дилера FAW. Цена - 3,95 млн рублей. При этом дилер в подмосковных Химках продает этот седан за 4,14 млн рублей, а в московском салоне - за 4,19 млн рублей. Но это не предел. В Хабаровске седан предлагается за 5,2 млн рублей.
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россия, mazda, цена
Экономика, РОССИЯ, Mazda, цена
В Россию вернулся "самый надежный седан в мире". СМИ узнали цену
СМИ: в РФ начались продажи новых седанов Mazda 6 Atenza по цене от 3,95 млн руб
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ.
Бизнес-седан Mazda 6 Atenza, производившийся в Российской Федерации до весны 2022 года и считавшийся одним из наиболее серьезных конкурентов Toyota Camry, вернулся на рынок РФ. Цены по состоянию на февраль начинаются от 3,95 млн рублей, передают "Автоновости дня"
.
Отмечается, что седан на российском рынке представлен в комплектации Blue Sky Sports, включающей двухзонный климат-контроль, кожаный салон, мульти-руль с кожаным и др.
Автомобиль оборудован 2,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем Skyactiv-G мощностью 192 "лошадок", агрегатированным с классической шестиступенчатой коробкой передач, рассказывают "Автоновости".
Эксперт рассказал о нюансах покупки автомобиля на маркетплейсах
По данным издания, приобрести новую Mazda 6 Atenza с двухлетней гарантией можно на одном из классифайдов у официального нижегородского дилера FAW. Цена - 3,95 млн рублей. При этом дилер в подмосковных Химках продает этот седан за 4,14 млн рублей, а в московском салоне - за 4,19 млн рублей. Но это не предел. В Хабаровске седан предлагается за 5,2 млн рублей.