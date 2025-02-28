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Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 6,2%, Аи-95 подорожал на 0,4%

Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 6,2%, Аи-95 подорожал на 0,4% - 28.02.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 6,2%, Аи-95 подорожал на 0,4%

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с 3 по 28 февраля снизилась на 6,23%, в то время как цена на Аи-95 | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T14:20+0300

2025-02-28T14:20+0300

2025-02-28T14:20+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с 3 по 28 февраля снизилась на 6,23%, в то время как цена на Аи-95 выросла на 0,42%, следует из материалов торгов. Только за пятницу марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевела на 0,58% - до 50 080 рублей за тонну. В то же время цена на Аи-95 выросла на 1,54% - до 55 658 рублей за тонну. При этом по итогам торгов снизилась стоимость дизельного топлива, зимнее подешевело сильнее остальных сортов - на 0,64%, до 56 834 рублей за тонну. Стоимость летнего дизтоплива снизилась на 0,03%, до 54 623 рублей за тонну, межсезонного - на 0,13%, до 56 451 рубля. Тонна мазута в пятницу подешевела на 0,09% - до 30 052 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросли в цене на 2,7%, до 18 377 рублей за тонну. Правительство РФ приняло решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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