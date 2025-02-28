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ДВЖД запускает тематические железнодорожные туры на космодром "Восточный"
ДВЖД запускает тематические железнодорожные туры на космодром "Восточный" - 28.02.2025, ПРАЙМ
ДВЖД запускает тематические железнодорожные туры на космодром "Восточный"
Дальневосточный филиал Федеральной пассажирской компании с марта запускает тематические железнодорожные туры из Хабаровска на космодром "Восточный" в Амурской... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T03:58+0300
2025-02-28T03:58+0300
2025-02-28T03:58+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – ПРАЙМ. Дальневосточный филиал Федеральной пассажирской компании с марта запускает тематические железнодорожные туры из Хабаровска на космодром "Восточный" в Амурской области, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД).
"Дальневосточный филиал Федеральной пассажирской компании предлагает тематические туры на космодром "Восточный". Так, весной отправиться по маршруту Хабаровск – Циолковский в рамках программы "Просто космос" можно будет 21 марта, 11, 25 апреля и 23 мая. Для удобства путешественников тур рассчитан на выходные дни", - говорится в сообщении.
Отправление из Хабаровска до ближайшей к городу Циолковский станции Ледяная – по пятницам. Обратный поезд – в воскресенье.
Экскурсионная программа начнется в Музее космодрома, где собраны уникальные экспонаты: спутник, скафандр и даже спускаемая капсула Союз ТМА-07М, в которой приземлился космонавт Роман Романенко. Затем туристы посетят "сердце космодрома" – технический комплекс, а также стартовый комплекс, где проходят пуски ракет.
В стоимость тура входит проезд в плацкартном вагоне, транспортное и экскурсионное обслуживание, питание и оформление пропуска на территорию космодрома.
В 2024 году ДВЖД организовала несколько таких туров летом и осенью.
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ДВЖД запускает тематические железнодорожные туры на космодром "Восточный"
ДВЖД запускает тематические железнодорожные туры из Хабаровска на космодром "Восточный"
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – ПРАЙМ. Дальневосточный филиал Федеральной пассажирской компании с марта запускает тематические железнодорожные туры из Хабаровска на космодром "Восточный" в Амурской области, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД).
"Дальневосточный филиал Федеральной пассажирской компании предлагает тематические туры на космодром "Восточный". Так, весной отправиться по маршруту Хабаровск – Циолковский в рамках программы "Просто космос" можно будет 21 марта, 11, 25 апреля и 23 мая. Для удобства путешественников тур рассчитан на выходные дни", - говорится в сообщении.
Отправление из Хабаровска до ближайшей к городу Циолковский станции Ледяная – по пятницам. Обратный поезд – в воскресенье.
Экскурсионная программа начнется в Музее космодрома, где собраны уникальные экспонаты: спутник, скафандр и даже спускаемая капсула Союз ТМА-07М, в которой приземлился космонавт Роман Романенко. Затем туристы посетят "сердце космодрома" – технический комплекс, а также стартовый комплекс, где проходят пуски ракет.
В стоимость тура входит проезд в плацкартном вагоне, транспортное и экскурсионное обслуживание, питание и оформление пропуска на территорию космодрома.
В 2024 году ДВЖД организовала несколько таких туров летом и осенью.