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ДВЖД запускает тематические железнодорожные туры на космодром "Восточный" - 28.02.2025, ПРАЙМ
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ДВЖД запускает тематические железнодорожные туры на космодром "Восточный"
ДВЖД запускает тематические железнодорожные туры на космодром "Восточный" - 28.02.2025, ПРАЙМ
ДВЖД запускает тематические железнодорожные туры на космодром "Восточный"
Дальневосточный филиал Федеральной пассажирской компании с марта запускает тематические железнодорожные туры из Хабаровска на космодром "Восточный" в Амурской... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T03:58+0300
2025-02-28T03:58+0300
бизнес
туризм
россия
хабаровск
хабаровск
владивосток
федеральная пассажирская компания
двжд
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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – ПРАЙМ. Дальневосточный филиал Федеральной пассажирской компании с марта запускает тематические железнодорожные туры из Хабаровска на космодром "Восточный" в Амурской области, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД). "Дальневосточный филиал Федеральной пассажирской компании предлагает тематические туры на космодром "Восточный". Так, весной отправиться по маршруту Хабаровск – Циолковский в рамках программы "Просто космос" можно будет 21 марта, 11, 25 апреля и 23 мая. Для удобства путешественников тур рассчитан на выходные дни", - говорится в сообщении. Отправление из Хабаровска до ближайшей к городу Циолковский станции Ледяная – по пятницам. Обратный поезд – в воскресенье. Экскурсионная программа начнется в Музее космодрома, где собраны уникальные экспонаты: спутник, скафандр и даже спускаемая капсула Союз ТМА-07М, в которой приземлился космонавт Роман Романенко. Затем туристы посетят "сердце космодрома" – технический комплекс, а также стартовый комплекс, где проходят пуски ракет. В стоимость тура входит проезд в плацкартном вагоне, транспортное и экскурсионное обслуживание, питание и оформление пропуска на территорию космодрома. В 2024 году ДВЖД организовала несколько таких туров летом и осенью.
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бизнес, туризм, россия, хабаровск, хабаровск, владивосток, федеральная пассажирская компания, двжд
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ХАБАРОВСК, Хабаровск, Владивосток, Федеральная пассажирская компания, ДВЖД
03:58 28.02.2025
 
ДВЖД запускает тематические железнодорожные туры на космодром "Восточный"

ДВЖД запускает тематические железнодорожные туры из Хабаровска на космодром "Восточный"

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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – ПРАЙМ. Дальневосточный филиал Федеральной пассажирской компании с марта запускает тематические железнодорожные туры из Хабаровска на космодром "Восточный" в Амурской области, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД).
"Дальневосточный филиал Федеральной пассажирской компании предлагает тематические туры на космодром "Восточный". Так, весной отправиться по маршруту Хабаровск – Циолковский в рамках программы "Просто космос" можно будет 21 марта, 11, 25 апреля и 23 мая. Для удобства путешественников тур рассчитан на выходные дни", - говорится в сообщении.
Отправление из Хабаровска до ближайшей к городу Циолковский станции Ледяная – по пятницам. Обратный поезд – в воскресенье.
Экскурсионная программа начнется в Музее космодрома, где собраны уникальные экспонаты: спутник, скафандр и даже спускаемая капсула Союз ТМА-07М, в которой приземлился космонавт Роман Романенко. Затем туристы посетят "сердце космодрома" – технический комплекс, а также стартовый комплекс, где проходят пуски ракет.
В стоимость тура входит проезд в плацкартном вагоне, транспортное и экскурсионное обслуживание, питание и оформление пропуска на территорию космодрома.
В 2024 году ДВЖД организовала несколько таких туров летом и осенью.
 
БизнесТуризмРОССИЯХАБАРОВСКХабаровскВладивостокФедеральная пассажирская компанияДВЖД
 
 
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