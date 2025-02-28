https://1prime.ru/20250228/indiya-855354757.html

СМИ: Индия намерена построить самый длинный газопровод в мире

СМИ: Индия намерена построить самый длинный газопровод в мире - 28.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: Индия намерена построить самый длинный газопровод в мире

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы строят самый длинный в мире трубопровод для транспортировки сжиженного нефтяного газа, сообщает издание... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T16:23+0300

2025-02-28T16:23+0300

2025-02-28T16:23+0300

энергетика

индия

нефть

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы строят самый длинный в мире трубопровод для транспортировки сжиженного нефтяного газа, сообщает издание Bloomberg.Стоимость проекта составляет 1,3 миллиарда долларов. Цель проекта - заменить сотни грузовиков, перевозящих топливо с заводов на заводы, и тем самым снизить риск аварий. В год по трубопроводу будет транспортироваться около 8,3 миллиона тонн сжиженного нефтяного газа.Трубопровод строят компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum. Он простирается на 2 800 километров от Кандлы на западном побережье до Горакхпура на севере страны. Первый участок трубопровода будет запущен в марте, а полное функционирование ожидается к середине года, заключили в издании.

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индия

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индия, нефть