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СМИ: Индия намерена построить самый длинный газопровод в мире
СМИ: Индия намерена построить самый длинный газопровод в мире - 28.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: Индия намерена построить самый длинный газопровод в мире
Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы строят самый длинный в мире трубопровод для транспортировки сжиженного нефтяного газа, сообщает издание... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T16:23+0300
2025-02-28T16:23+0300
2025-02-28T16:23+0300
энергетика
индия
нефть
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы строят самый длинный в мире трубопровод для транспортировки сжиженного нефтяного газа, сообщает издание Bloomberg.Стоимость проекта составляет 1,3 миллиарда долларов. Цель проекта - заменить сотни грузовиков, перевозящих топливо с заводов на заводы, и тем самым снизить риск аварий. В год по трубопроводу будет транспортироваться около 8,3 миллиона тонн сжиженного нефтяного газа.Трубопровод строят компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum. Он простирается на 2 800 километров от Кандлы на западном побережье до Горакхпура на севере страны. Первый участок трубопровода будет запущен в марте, а полное функционирование ожидается к середине года, заключили в издании.
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индия, нефть
СМИ: Индия намерена построить самый длинный газопровод в мире
Bloomberg: Индия хочет построить самый длинный трубопровод для нефтяного газа
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ.
Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы строят самый длинный в мире трубопровод для транспортировки сжиженного нефтяного газа, сообщает
издание Bloomberg.
Стоимость проекта составляет 1,3 миллиарда долларов. Цель проекта - заменить сотни грузовиков, перевозящих топливо с заводов на заводы, и тем самым снизить риск аварий. В год по трубопроводу будет транспортироваться около 8,3 миллиона тонн сжиженного нефтяного газа.
Трубопровод строят компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum. Он простирается на 2 800 километров от Кандлы на западном побережье до Горакхпура на севере страны. Первый участок трубопровода будет запущен в марте, а полное функционирование ожидается к середине года, заключили в издании.
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