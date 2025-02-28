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СМИ: Иран ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

СМИ: Иран ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС - 28.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: Иран ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС ратифицировано иранским парламентом и будет реализовано в конце марта–апреле, передает... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T01:09+0300

2025-02-28T01:09+0300

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ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС ратифицировано иранским парламентом и будет реализовано в конце марта–апреле, передает агентство Mehr. "По словам министра промышленности, рудников и торговли Мохаммада Атабака, торговое соглашение с ЕАЭС было ратифицировано парламентом Ирана и будет реализовано в конце марта–апреле этого года", – пишет агентство. Восемнадцатого февраля вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Иран заканчивает процедуры ратификации о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС.

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мировая экономика, иран, тегеран, рф, алексей оверчук, еаэс