https://1prime.ru/20250228/nedra-855334721.html

Недра позволяют России самой добывать редкоземельные металлы

Недра позволяют России самой добывать редкоземельные металлы - 28.02.2025, ПРАЙМ

Недра позволяют России самой добывать редкоземельные металлы

Недра и компетенции позволяют России самой добывать редкоземельные металлы, следует из комментария председателя Ассоциации производителей и потребителей редких... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T02:15+0300

2025-02-28T02:15+0300

2025-02-28T02:15+0300

россия

экономика

промышленность

сша

рф

украина

владимир путин

вгтрк

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855334721.jpg?1740698142

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Недра и компетенции позволяют России самой добывать редкоземельные металлы, следует из комментария председателя Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциации РМ и РЗМ) Руслана Димухамедова для РИА Новости. Ранее в феврале президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. "Со своей стороны мы заявляем, что сырьевая база, а также наши компетенции позволяют нам добывать редкоземельные металлы. Мы (российская сторона - ред.) ждем предложений, мы ждем запросов со стороны американских и, при необходимости, европейских коллег", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости зарубежных инвестиций, в частности США, для разработки соответствующих месторождений в России. "Мы готовы, безусловно, сотрудничать при наличии такового запроса на металлы, которые хотелось бы Соединенным Штатам получать из России … Нам бы хотелось услышать названия компаний, которые готовы выступать соответствующими инвесторами в проектах на территории России", - добавил Димухамедов. Отвечая на вопрос о том, какие редкие и редкоземельные металлы интересуют Штаты в РФ, глава ассоциации допустил, что это могут быть "попавшие под санкции металлы, таких как галий, индий, а также неметаллы в виде кремния, графита". Кроме того, Димухамедов отметил, что Россия не имеет таких критически важных материалов, которые были бы особо остро нужны США и которые они бы не могли купить в Китае, Бразилии, Чили или в других странах мира. По его словам, пока непонятно, почему именно в отношении ресурсов Украины проявляется интерес со стороны и США, и Евросоюза. "На Украине мы знаем только один вид полезных ископаемых, которые добываются на действующих горно-обогатительных комбинатах - это руды титана и циркония", - отметил председатель ассоциации.

сша

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, сша, рф, украина, владимир путин, вгтрк, ес