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Цены на нефть снижаются - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Цены на нефть снижаются
Цены на нефть снижаются - 28.02.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются после роста более чем на 2% по итогам торгов четверга, свидетельствуют данные торгов. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T08:09+0300
2025-02-28T08:09+0300
экономика
нефть
рынки
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются после роста более чем на 2% по итогам торгов четверга, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.56 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,48%, до 73,22 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 70 долларов. По итогам торговой сессии в четверг нефть марки Brent подорожала на 2,08%, марка WTI выросла в цене на 2,26%. Мировые инвесторы обращают внимание на новости относительно торговой политики США. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины против Мексики и Канады будут введены 4 марта, как планировалось, против Китая будет введена дополнительная пошлина в 10%. Трамп 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также составлял 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 21 февраля их число выросло на семь единиц - до 488 агрегатов.
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нефть, рынки
Экономика, Нефть, Рынки
08:09 28.02.2025
 
Цены на нефть снижаются

Цены на нефть снижаются после значительного роста днем ранее

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются после роста более чем на 2% по итогам торгов четверга, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,48%, до 73,22 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 70 долларов. По итогам торговой сессии в четверг нефть марки Brent подорожала на 2,08%, марка WTI выросла в цене на 2,26%.
Мировые инвесторы обращают внимание на новости относительно торговой политики США. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины против Мексики и Канады будут введены 4 марта, как планировалось, против Китая будет введена дополнительная пошлина в 10%.
Трамп 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также составлял 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 21 февраля их число выросло на семь единиц - до 488 агрегатов.
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