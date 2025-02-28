https://1prime.ru/20250228/neft-855351997.html
Стоимость нефти снижается более чем на 1%
Стоимость нефти снижается более чем на 1% - 28.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти снижается более чем на 1%
Мировые цены на нефть в пятницу днем уменьшаются более чем на 1%, готовясь завершить последний зимний месяц снижением после роста в декабре и январе,... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T14:50+0300
2025-02-28T14:50+0300
2025-02-28T14:50+0300
рынки
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_9ad62c2bfd5aabcba0628a4d884ad696.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем уменьшаются более чем на 1%, готовясь завершить последний зимний месяц снижением после роста в декабре и январе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.41 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,26%, до 72,64 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,45%, до 69,33 доллара. С начала февраля нефть подешевела примерно на 4% после роста цен в январе и декабре суммарно более чем на 5%, примерно с 72 долларов для Brent и 68 долларов за баррель для WTI по состоянию на конец ноября. Таким образом, котировки уже практически растеряли этот рост. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,09% - до 107,39 пункта, с начала недели показатель вырос на 0,7%. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их менее доступными при покупке в другой валюте. Позднее в пятницу инвесторы также ожидают еженедельного отчета американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о действующих нефтяных буровых установках в США. За неделю по 21 февраля их число выросло на семь единиц - до 488 агрегатов.
https://1prime.ru/20250228/neft-855337732.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_264:0:2400:1602_1920x0_80_0_0_58fd2100e6daf67c2cf13ca637c6e3e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, нефть
Стоимость нефти снижается более чем на 1%
Стоимость нефти готовится завершить февраль снижением
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем уменьшаются более чем на 1%, готовясь завершить последний зимний месяц снижением после роста в декабре и январе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.41 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,26%, до 72,64 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,45%, до 69,33 доллара.
С начала февраля нефть подешевела примерно на 4% после роста цен в январе и декабре суммарно более чем на 5%, примерно с 72 долларов для Brent и 68 долларов за баррель для WTI по состоянию на конец ноября. Таким образом, котировки уже практически растеряли этот рост.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,09% - до 107,39 пункта, с начала недели показатель вырос на 0,7%. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их менее доступными при покупке в другой валюте.
Позднее в пятницу инвесторы также ожидают еженедельного отчета американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о действующих нефтяных буровых установках в США. За неделю по 21 февраля их число выросло на семь единиц - до 488 агрегатов.