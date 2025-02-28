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Стоимость нефти снижается более чем на 1% - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Стоимость нефти снижается более чем на 1%
Стоимость нефти снижается более чем на 1% - 28.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти снижается более чем на 1%
Мировые цены на нефть в пятницу днем уменьшаются более чем на 1%, готовясь завершить последний зимний месяц снижением после роста в декабре и январе,... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T14:50+0300
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нефть
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем уменьшаются более чем на 1%, готовясь завершить последний зимний месяц снижением после роста в декабре и январе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.41 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,26%, до 72,64 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,45%, до 69,33 доллара. С начала февраля нефть подешевела примерно на 4% после роста цен в январе и декабре суммарно более чем на 5%, примерно с 72 долларов для Brent и 68 долларов за баррель для WTI по состоянию на конец ноября. Таким образом, котировки уже практически растеряли этот рост. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,09% - до 107,39 пункта, с начала недели показатель вырос на 0,7%. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их менее доступными при покупке в другой валюте. Позднее в пятницу инвесторы также ожидают еженедельного отчета американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о действующих нефтяных буровых установках в США. За неделю по 21 февраля их число выросло на семь единиц - до 488 агрегатов.
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рынки, нефть
Рынки, Нефть
14:50 28.02.2025
 
Стоимость нефти снижается более чем на 1%

Стоимость нефти готовится завершить февраль снижением

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем уменьшаются более чем на 1%, готовясь завершить последний зимний месяц снижением после роста в декабре и январе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.41 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,26%, до 72,64 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,45%, до 69,33 доллара.
С начала февраля нефть подешевела примерно на 4% после роста цен в январе и декабре суммарно более чем на 5%, примерно с 72 долларов для Brent и 68 долларов за баррель для WTI по состоянию на конец ноября. Таким образом, котировки уже практически растеряли этот рост.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,09% - до 107,39 пункта, с начала недели показатель вырос на 0,7%. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их менее доступными при покупке в другой валюте.
Позднее в пятницу инвесторы также ожидают еженедельного отчета американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о действующих нефтяных буровых установках в США. За неделю по 21 февраля их число выросло на семь единиц - до 488 агрегатов.
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
Цены на нефть снижаются
08:09
 
РынкиНефть
 
 
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