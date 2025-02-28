https://1prime.ru/20250228/poteri-855352290.html

"Абсолютная катастрофа". В США подсчитали потери Украины в зоне СВО

"Абсолютная катастрофа". В США подсчитали потери Украины в зоне СВО - 28.02.2025, ПРАЙМ

"Абсолютная катастрофа". В США подсчитали потери Украины в зоне СВО

Число украинских потерь превысило миллион человек. Такие данные в социальной сети X привел экс-советник Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T15:00+0300

2025-02-28T15:00+0300

2025-02-28T15:01+0300

спецоперация на украине

дуглас макгрегор

украина

потери

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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Число украинских потерь превысило миллион человек. Такие данные в социальной сети X привел экс-советник Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор."В этой войне погибло от 1,2 до 1,5 миллиона украинцев", — заявил полковник.При этом Макгрегор охарактеризовал сложившуюся ситуацию как "абсолютную катастрофу" для Украины и призвал Киев в срочном порядке садиться за стл переговоров и заключать мир.Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина разрушена, , подчеркнув, что миллионы людей погибли напрасно. Вместе с тем глава Белого дома отметил, что прежняя американская администрация не предпринимала никаких шагов для деэскалации украинского конфликта, тогда сегодня руководство США "успешно ведет переговоры о завершении конфликта с Россией".

https://1prime.ru/20250223/ukraina-855177151.html

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дуглас макгрегор, украина, потери