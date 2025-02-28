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"Абсолютная катастрофа". В США подсчитали потери Украины в зоне СВО - 28.02.2025, ПРАЙМ
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"Абсолютная катастрофа". В США подсчитали потери Украины в зоне СВО
"Абсолютная катастрофа". В США подсчитали потери Украины в зоне СВО - 28.02.2025, ПРАЙМ
"Абсолютная катастрофа". В США подсчитали потери Украины в зоне СВО
Число украинских потерь превысило миллион человек. Такие данные в социальной сети X привел экс-советник Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T15:00+0300
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спецоперация на украине
дуглас макгрегор
украина
потери
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Число украинских потерь превысило миллион человек. Такие данные в социальной сети X привел экс-советник Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор."В этой войне погибло от 1,2 до 1,5 миллиона украинцев", — заявил полковник.При этом Макгрегор охарактеризовал сложившуюся ситуацию как "абсолютную катастрофу" для Украины и призвал Киев в срочном порядке садиться за стл переговоров и заключать мир.Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина разрушена, , подчеркнув, что миллионы людей погибли напрасно. Вместе с тем глава Белого дома отметил, что прежняя американская администрация не предпринимала никаких шагов для деэскалации украинского конфликта, тогда сегодня руководство США "успешно ведет переговоры о завершении конфликта с Россией".
https://1prime.ru/20250223/ukraina-855177151.html
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дуглас макгрегор, украина, потери
Спецоперация на Украине, Дуглас Макгрегор, УКРАИНА, потери
15:00 28.02.2025 (обновлено: 15:01 28.02.2025)
 
"Абсолютная катастрофа". В США подсчитали потери Украины в зоне СВО

Полковник Макгрегор: в зоне СВО Украина потеряла свыше миллиона человек

© fotolia.com / Kseniia Kavun%Украинские флаги
%Украинские флаги - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© fotolia.com / Kseniia Kavun
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Число украинских потерь превысило миллион человек. Такие данные в социальной сети X привел экс-советник Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"В этой войне погибло от 1,2 до 1,5 миллиона украинцев", — заявил полковник.
При этом Макгрегор охарактеризовал сложившуюся ситуацию как "абсолютную катастрофу" для Украины и призвал Киев в срочном порядке садиться за стл переговоров и заключать мир.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
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Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина разрушена, , подчеркнув, что миллионы людей погибли напрасно. Вместе с тем глава Белого дома отметил, что прежняя американская администрация не предпринимала никаких шагов для деэскалации украинского конфликта, тогда сегодня руководство США "успешно ведет переговоры о завершении конфликта с Россией".
 
Спецоперация на УкраинеДуглас МакгрегорУКРАИНАпотери
 
 
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