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Рубль на Мосбирже третью сессию подряд слабеет по отношению к юаню
Рубль на Мосбирже третью сессию подряд слабеет по отношению к юаню - 28.02.2025, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже третью сессию подряд слабеет по отношению к юаню
Курс рубля завершает зиму в минусе по отношению к юаню - в первые часы последней сессии февраля он снижается третий день подряд, и китайская валюта закрепляется | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T13:09+0300
2025-02-28T13:09+0300
2025-02-28T13:09+0300
курс доллара к рублю
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Курс рубля завершает зиму в минусе по отношению к юаню - в первые часы последней сессии февраля он снижается третий день подряд, и китайская валюта закрепляется выше 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.56 мск прибавляет 6 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 12,08 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 3,6 миллиарда юаней. Сезонная активность продажи валюты экспортёрами в преддверии граничного срока февральской уплаты налогов, наступающего сегодня, была достаточно умеренная, и с пятницы она должна пойти на спад, считает Денис Попов из Промсвязьбанка. "Мы не исключаем дальнейшего небольшого отката курса вверх, в район 12-12,5 рубля за юань в пятницу. Тем не менее, рассчитывать на уверенный разворот тренда, в сторону дальнейшего ослабления рубля, пока нет оснований, и в краткосрочной перспективе мы ждём консолидацию курса вблизи текущих уровней", - добавляет он. "Спекулятивно сейчас более интересно выглядит торговля против рубля", - добавляет Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Впрочем, он так же оценивает возможный максимум ослабления нацвалюты в ближайшие дни, потенциал которого невысок. "Скорее всего, следующей целью роста курса станет район 12,5 рубля за юань, где возможно торможение движения", - заключает Антонов.
https://1prime.ru/20250228/yuan-855341260.html
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юань, мосбиржа
Курс доллара к рублю, юань, Мосбиржа
Рубль на Мосбирже третью сессию подряд слабеет по отношению к юаню
Рубль на Московской бирже третью сессию подряд слабеет по отношению к юаню
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Курс рубля завершает зиму в минусе по отношению к юаню - в первые часы последней сессии февраля он снижается третий день подряд, и китайская валюта закрепляется выше 12 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.56 мск прибавляет 6 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 12,08 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 3,6 миллиарда юаней.
Сезонная активность продажи валюты экспортёрами в преддверии граничного срока февральской уплаты налогов, наступающего сегодня, была достаточно умеренная, и с пятницы она должна пойти на спад, считает Денис Попов из Промсвязьбанка.
"Мы не исключаем дальнейшего небольшого отката курса вверх, в район 12-12,5 рубля за юань в пятницу. Тем не менее, рассчитывать на уверенный разворот тренда, в сторону дальнейшего ослабления рубля, пока нет оснований, и в краткосрочной перспективе мы ждём консолидацию курса вблизи текущих уровней", - добавляет он.
"Спекулятивно сейчас более интересно выглядит торговля против рубля", - добавляет Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Впрочем, он так же оценивает возможный максимум ослабления нацвалюты в ближайшие дни, потенциал которого невысок. "Скорее всего, следующей целью роста курса станет район 12,5 рубля за юань, где возможно торможение движения", - заключает Антонов.
Юань открыл торги в пятницу ростом