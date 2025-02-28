Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль на Мосбирже третью сессию подряд слабеет по отношению к юаню - 28.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20250228/rubl-855349031.html
Рубль на Мосбирже третью сессию подряд слабеет по отношению к юаню
Рубль на Мосбирже третью сессию подряд слабеет по отношению к юаню - 28.02.2025, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже третью сессию подряд слабеет по отношению к юаню
Курс рубля завершает зиму в минусе по отношению к юаню - в первые часы последней сессии февраля он снижается третий день подряд, и китайская валюта закрепляется | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T13:09+0300
2025-02-28T13:09+0300
курс доллара к рублю
юань
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c06b519549be46bd53b4bf180e3fb1.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Курс рубля завершает зиму в минусе по отношению к юаню - в первые часы последней сессии февраля он снижается третий день подряд, и китайская валюта закрепляется выше 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.56 мск прибавляет 6 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 12,08 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 3,6 миллиарда юаней. Сезонная активность продажи валюты экспортёрами в преддверии граничного срока февральской уплаты налогов, наступающего сегодня, была достаточно умеренная, и с пятницы она должна пойти на спад, считает Денис Попов из Промсвязьбанка. "Мы не исключаем дальнейшего небольшого отката курса вверх, в район 12-12,5 рубля за юань в пятницу. Тем не менее, рассчитывать на уверенный разворот тренда, в сторону дальнейшего ослабления рубля, пока нет оснований, и в краткосрочной перспективе мы ждём консолидацию курса вблизи текущих уровней", - добавляет он. "Спекулятивно сейчас более интересно выглядит торговля против рубля", - добавляет Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Впрочем, он так же оценивает возможный максимум ослабления нацвалюты в ближайшие дни, потенциал которого невысок. "Скорее всего, следующей целью роста курса станет район 12,5 рубля за юань, где возможно торможение движения", - заключает Антонов.
https://1prime.ru/20250228/yuan-855341260.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a97b97dd5742b58a0bbf767bcce543e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юань, мосбиржа
Курс доллара к рублю, юань, Мосбиржа
13:09 28.02.2025
 
Рубль на Мосбирже третью сессию подряд слабеет по отношению к юаню

Рубль на Московской бирже третью сессию подряд слабеет по отношению к юаню

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и китайских юаней
Денежные купюры Банка России и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Курс рубля завершает зиму в минусе по отношению к юаню - в первые часы последней сессии февраля он снижается третий день подряд, и китайская валюта закрепляется выше 12 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.56 мск прибавляет 6 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 12,08 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 3,6 миллиарда юаней.
Сезонная активность продажи валюты экспортёрами в преддверии граничного срока февральской уплаты налогов, наступающего сегодня, была достаточно умеренная, и с пятницы она должна пойти на спад, считает Денис Попов из Промсвязьбанка.
"Мы не исключаем дальнейшего небольшого отката курса вверх, в район 12-12,5 рубля за юань в пятницу. Тем не менее, рассчитывать на уверенный разворот тренда, в сторону дальнейшего ослабления рубля, пока нет оснований, и в краткосрочной перспективе мы ждём консолидацию курса вблизи текущих уровней", - добавляет он.
"Спекулятивно сейчас более интересно выглядит торговля против рубля", - добавляет Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Впрочем, он так же оценивает возможный максимум ослабления нацвалюты в ближайшие дни, потенциал которого невысок. "Скорее всего, следующей целью роста курса станет район 12,5 рубля за юань, где возможно торможение движения", - заключает Антонов.
Яблоки и китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
Юань открыл торги в пятницу ростом
10:04
 
Курс доллара к рублююаньМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала