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Рубль на Мосбирже третью сессию подряд слабеет по отношению к юаню

Рубль на Мосбирже третью сессию подряд слабеет по отношению к юаню - 28.02.2025, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже третью сессию подряд слабеет по отношению к юаню

Курс рубля завершает зиму в минусе по отношению к юаню - в первые часы последней сессии февраля он снижается третий день подряд, и китайская валюта закрепляется | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T13:09+0300

2025-02-28T13:09+0300

2025-02-28T13:09+0300

курс доллара к рублю

юань

мосбиржа

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Курс рубля завершает зиму в минусе по отношению к юаню - в первые часы последней сессии февраля он снижается третий день подряд, и китайская валюта закрепляется выше 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.56 мск прибавляет 6 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 12,08 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 3,6 миллиарда юаней. Сезонная активность продажи валюты экспортёрами в преддверии граничного срока февральской уплаты налогов, наступающего сегодня, была достаточно умеренная, и с пятницы она должна пойти на спад, считает Денис Попов из Промсвязьбанка. "Мы не исключаем дальнейшего небольшого отката курса вверх, в район 12-12,5 рубля за юань в пятницу. Тем не менее, рассчитывать на уверенный разворот тренда, в сторону дальнейшего ослабления рубля, пока нет оснований, и в краткосрочной перспективе мы ждём консолидацию курса вблизи текущих уровней", - добавляет он. "Спекулятивно сейчас более интересно выглядит торговля против рубля", - добавляет Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Впрочем, он так же оценивает возможный максимум ослабления нацвалюты в ближайшие дни, потенциал которого невысок. "Скорее всего, следующей целью роста курса станет район 12,5 рубля за юань, где возможно торможение движения", - заключает Антонов.

https://1prime.ru/20250228/yuan-855341260.html

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юань, мосбиржа