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Уссурийску предложили присвоить звание "Город трудовой доблести"

Уссурийску предложили присвоить звание "Город трудовой доблести" - 28.02.2025, ПРАЙМ

Уссурийску предложили присвоить звание "Город трудовой доблести"

Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путин с ходатайством о присвоении городу Уссурийску почетного звания... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T07:05+0300

2025-02-28T07:05+0300

2025-02-28T07:05+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – ПРАЙМ. Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путин с ходатайством о присвоении городу Уссурийску почетного звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба Законодательного собрания Приморья. "Приморские депутаты поддержали предложение жителей и главы города и приняли обращение к президенту России с ходатайством о присвоении городу Уссурийску почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести", - говорится в сообщении. Труженики Уссурийска своим самоотверженным трудом в годы Великой Отечественной войны обеспечили на предприятиях города бесперебойное производство оружейной, пищевой, кожевенной продукции, выполняя и перевыполняя государственный план в соответствии с заданиями Государственного Комитета Обороны. Об этом свидетельствуют как архивные документы, так и многочисленные газетные публикации военных лет, правительственные телеграммы товарищу Сталину и его ответные телеграммы. По словам вице-спикера краевого парламента Джамбулата Текиева, которые приводятся в сообщении, представленные для присвоения звания документы соответствуют необходимым требованиям и получили положительное экспертное заключение Российской академии наук. Почетное звание "Город трудовой доблести" присваивается с марта 2020 года городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В настоящее время это почетное звание носят 70 городов России.

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общество , россия, приморье, владивосток, рф, владимир путин