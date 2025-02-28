Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уссурийску предложили присвоить звание "Город трудовой доблести" - 28.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250228/ussurijsk-855337335.html
Уссурийску предложили присвоить звание "Город трудовой доблести"
Уссурийску предложили присвоить звание "Город трудовой доблести" - 28.02.2025, ПРАЙМ
Уссурийску предложили присвоить звание "Город трудовой доблести"
Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путин с ходатайством о присвоении городу Уссурийску почетного звания... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T07:05+0300
2025-02-28T07:05+0300
общество
экономика
россия
приморье
владивосток
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855337335.jpg?1740715543
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – ПРАЙМ. Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путин с ходатайством о присвоении городу Уссурийску почетного звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба Законодательного собрания Приморья. "Приморские депутаты поддержали предложение жителей и главы города и приняли обращение к президенту России с ходатайством о присвоении городу Уссурийску почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести", - говорится в сообщении. Труженики Уссурийска своим самоотверженным трудом в годы Великой Отечественной войны обеспечили на предприятиях города бесперебойное производство оружейной, пищевой, кожевенной продукции, выполняя и перевыполняя государственный план в соответствии с заданиями Государственного Комитета Обороны. Об этом свидетельствуют как архивные документы, так и многочисленные газетные публикации военных лет, правительственные телеграммы товарищу Сталину и его ответные телеграммы. По словам вице-спикера краевого парламента Джамбулата Текиева, которые приводятся в сообщении, представленные для присвоения звания документы соответствуют необходимым требованиям и получили положительное экспертное заключение Российской академии наук. Почетное звание "Город трудовой доблести" присваивается с марта 2020 года городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В настоящее время это почетное звание носят 70 городов России.
приморье
владивосток
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, приморье, владивосток, рф, владимир путин
Общество , Экономика, РОССИЯ, Приморье, Владивосток, РФ, Владимир Путин
07:05 28.02.2025
 
Уссурийску предложили присвоить звание "Город трудовой доблести"

Депутаты Приморья попросили Путина присвоить Уссурийску звание "Город трудовой доблести"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – ПРАЙМ. Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путин с ходатайством о присвоении городу Уссурийску почетного звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба Законодательного собрания Приморья.
"Приморские депутаты поддержали предложение жителей и главы города и приняли обращение к президенту России с ходатайством о присвоении городу Уссурийску почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести", - говорится в сообщении.
Труженики Уссурийска своим самоотверженным трудом в годы Великой Отечественной войны обеспечили на предприятиях города бесперебойное производство оружейной, пищевой, кожевенной продукции, выполняя и перевыполняя государственный план в соответствии с заданиями Государственного Комитета Обороны. Об этом свидетельствуют как архивные документы, так и многочисленные газетные публикации военных лет, правительственные телеграммы товарищу Сталину и его ответные телеграммы.
По словам вице-спикера краевого парламента Джамбулата Текиева, которые приводятся в сообщении, представленные для присвоения звания документы соответствуют необходимым требованиям и получили положительное экспертное заключение Российской академии наук.
Почетное звание "Город трудовой доблести" присваивается с марта 2020 года городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В настоящее время это почетное звание носят 70 городов России.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯПриморьеВладивостокРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала