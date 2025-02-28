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Житель Курахово рассказал, как ВСУ охотились за мирными жителями

Житель Курахово рассказал, как ВСУ охотились за мирными жителями - 28.02.2025, ПРАЙМ

Житель Курахово рассказал, как ВСУ охотились за мирными жителями

Украинские военные охотились с помощью дронов за мирными жителями в Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости местный житель из этого города Владимир Соленов. | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T06:47+0300

2025-02-28T06:47+0300

2025-02-28T06:47+0300

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КУРАХОВО (ДНР), 28 фев - ПРАЙМ. Украинские военные охотились с помощью дронов за мирными жителями в Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости местный житель из этого города Владимир Соленов. "Дронами очень много людей побили. Охотились прямо на людей. Здесь вот, возле автостанции, Лосев Сережа - был такой, он торговал здесь автозапчастями. Парень ехал с матерью, на (улице) Пушкина его ударил дрон. Он доехал, его вытащили из горевшей машины, вот он чуть не сгорел. Но все равно он потом умер в конце этого", - сказал Соленов. По его словам, это был не единственный случай, когда ВСУ намеренно атаковали мирных жителей в Курахово. "Отца моего соседа убило здесь... Они прямо охотились за людьми. Сбросы делали. Мы когда бегали под обстрелами звонить, тогда еще ребята-россияне не зашли сюда, прямо дрон завис над нами. И с Рыбхоза работало два миномета легких туда, на ту сторону, на Новую Ильинку. А потом развернулись, начали по нам бить. Вот мы вовремя заскочили в подъезд, только приподнялись, они опять еще нам два выстрела. Так что они нас не жалели", - добавил он. Об освобождении Курахово Минобороны России сообщило 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье-Донецк.

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