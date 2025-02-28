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В Госдуму внесли проект о контроле качества обучения в автошколах

В Госдуму внесли проект о контроле качества обучения в автошколах - 28.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о контроле качества обучения в автошколах

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести контроль качества обучения в автошколах, установить показатели эффективности и публиковать в... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T19:09+0300

2025-02-28T19:09+0300

2025-02-28T19:09+0300

госдума

законопроект

авто

школа

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести контроль качества обучения в автошколах, установить показатели эффективности и публиковать в интернете их рейтинги, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается предусмотреть в том же порядке разработку перечня показателей, критериев и периодичности оценки эффективности результатов реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, наделив соответствующими полномочиями уполномоченные федеральные органы исполнительной власти", - сказано в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что проект направлен на повышение качества подготовки водителей и усиление контроля за образовательными организациями, осуществляющими профессиональное обучение. Проектом предлагается разработать перечень показателей, критериев и периодичности оценки эффективности таких программ, наделив соответствующими полномочиями федеральные органы исполнительной власти. Уточняется, что разработкой этих показателей займется МВД, поскольку именно в его распоряжении находятся сведения о результатах сдачи экзаменов и аварийности по вине начинающих водителей. Кроме того, в документах сообщается, что в целях обеспечения открытого доступа к информации данные о качестве подготовки в автошколах будут размещаться в интернете, что позволит гражданам России учитывать их при выборе учебного заведения.

https://1prime.ru/20250105/voditeli-854031584.html

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госдума, законопроект, авто, школа