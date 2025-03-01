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Украина атаковала станцию "Турецкого потока" на Кубани

Украина атаковала станцию "Турецкого потока" на Кубани - 01.03.2025, ПРАЙМ

Украина атаковала станцию "Турецкого потока" на Кубани

Украина на фоне визита Владимира Зеленского в США предприняла попытку атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани с целью остановки поставок... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T15:14+0300

2025-03-01T15:14+0300

2025-03-01T15:17+0300

спецоперация на украине

всу

газопровод "турецкий поток"

краснодарский край

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Украина на фоне визита Владимира Зеленского в США предприняла попытку атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани с целью остановки поставок газа в Европейские страны, сообщило Минобороны РФ. "В ночь на 28 февраля на фоне поездки В.Зеленского в Вашингтон киевский режим в целях остановки поставок газа в европейские страны предпринял очередную попытку атаки с применением трёх БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", - говорится в сообщении. Одиннадцатого января для прекращения поставок газа в европейские страны киевский режим предпринял попытку атаки с применением девяти БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор. В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО все дроны были сбиты, но обломками одного из них было незначительно повреждено здание и оборудование газоизмерительной станции. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование. Кроме того, 17 февраля нефтетранспортный объект каспийского трубопроводного консорциума (НПС "Кропоткинская)" подвергся атаке украинских БПЛА. В результате удара киевского режима семью БПЛА самолетного типа НПС "Кропоткинская" выведена из строя.

https://1prime.ru/20250218/ktk-855030640.html

краснодарский край

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всу, газопровод "турецкий поток", краснодарский край