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Водителей оповестили о новых правилах регистрации авто с 1 марта - 01.03.2025, ПРАЙМ
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Водителей оповестили о новых правилах регистрации авто с 1 марта
Водителей оповестили о новых правилах регистрации авто с 1 марта - 01.03.2025, ПРАЙМ
Водителей оповестили о новых правилах регистрации авто с 1 марта
С 1 марта 2025 года в процесс регистрации автомобилей в госавтоинспекции вносится ряд изменений: главное из них - отмена обязательного предъявления полиса ОСАГО | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T03:03+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. С 1 марта 2025 года в процесс регистрации автомобилей в госавтоинспекции вносится ряд изменений: главное из них - отмена обязательного предъявления полиса ОСАГО при постановке машины на учёт. Об этой и других новациях агентству “Прайм” рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.Г.В.Плеханова Иван Денисов.“С этого момента больше не понадобится предъявлять страховку на авто, но отсутствие полиса на момент регистрации не освобождает от обязанности его оформить для последующей эксплуатации автомобиля. Для доставки авто в ГАИ можно приобрести краткосрочный страховой полис”, - объяснил юрист.Одновременно с 1 марта камеры на дорогах общего пользования начнут проверять наличие ОСАГО у водителей. За отсутствие полиса штрафа пока не будет - на первое время ограничатся предупреждением через Госуслуги. Эксперимент продлится год, затем водителей будут штрафовать за отсутствие ОСАГО.Кроме того, с 1 марта невозможно будет застраховать автомобиль без уплаты утилизационного сбора. Раньше можно было столкнуться с его доначислением уже после регистрации. Это изменение не отразится на ценах существенно, если речь не идет о дорогом эксклюзивном автомобиле и не о перепродаже, считает Денисов.Еще одна новация - возможность с 1 марта прекратить регистрацию авто сразу после его продажи, чтобы не платить штрафы за нарушения, совершенные новым хозяином. Но воспользоваться этим сможет лишь тот, кто заключил договор купли-продажи через Госуслуги или удостоверил его у нотариуса, а также в случае смены владельцев по судебному решению, заключил юрист.
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авто, китайские авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, бизнес
Авто, китайские авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, Бизнес
03:03 01.03.2025
 
Водителей оповестили о новых правилах регистрации авто с 1 марта

Доцент Денисов рассказал о новых правилах регистрации авто с 1 марта

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВыдача номеров в ГИБДД
Выдача номеров в ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. С 1 марта 2025 года в процесс регистрации автомобилей в госавтоинспекции вносится ряд изменений: главное из них - отмена обязательного предъявления полиса ОСАГО при постановке машины на учёт. Об этой и других новациях агентству “Прайм” рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.Г.В.Плеханова Иван Денисов.
“С этого момента больше не понадобится предъявлять страховку на авто, но отсутствие полиса на момент регистрации не освобождает от обязанности его оформить для последующей эксплуатации автомобиля. Для доставки авто в ГАИ можно приобрести краткосрочный страховой полис”, - объяснил юрист.
Одновременно с 1 марта камеры на дорогах общего пользования начнут проверять наличие ОСАГО у водителей. За отсутствие полиса штрафа пока не будет - на первое время ограничатся предупреждением через Госуслуги. Эксперимент продлится год, затем водителей будут штрафовать за отсутствие ОСАГО.
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Кроме того, с 1 марта невозможно будет застраховать автомобиль без уплаты утилизационного сбора. Раньше можно было столкнуться с его доначислением уже после регистрации. Это изменение не отразится на ценах существенно, если речь не идет о дорогом эксклюзивном автомобиле и не о перепродаже, считает Денисов.
Еще одна новация - возможность с 1 марта прекратить регистрацию авто сразу после его продажи, чтобы не платить штрафы за нарушения, совершенные новым хозяином. Но воспользоваться этим сможет лишь тот, кто заключил договор купли-продажи через Госуслуги или удостоверил его у нотариуса, а также в случае смены владельцев по судебному решению, заключил юрист.
 
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