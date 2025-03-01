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В России начались продажи новых недорогих седанов Volkswagen Lavida XR

В России начались продажи новых недорогих седанов Volkswagen Lavida XR - 01.03.2025, ПРАЙМ

В России начались продажи новых недорогих седанов Volkswagen Lavida XR

Россия наладила поставки новых седанов Volkswagen Lavida XR, сообщает портал "Автоновости дня". По данным портала, цены на авто стартуют от 1,62 миллиона... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T15:21+0300

2025-03-01T15:21+0300

2025-03-01T15:21+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россия наладила поставки новых седанов Volkswagen Lavida XR, сообщает портал "Автоновости дня". По данным портала, цены на авто стартуют от 1,62 миллиона рублей.Как сообщает портал, на данный момент цена Volkswagen Lavida XR даже меньше российского седана LADA Vesta, который в средней комплектации Life стоит от 1,67 миллиона рублей. Модель Volkswagen Lavida XR готовы привезти за минимальную цену под заказ компания из Владивостока. Модель будет представлена с тканевым салоном, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем кондиционером, фарами со светодиодными ДХО, мультифункциональным рулем и литыми дисками.Компании из Иваново и Москвы предлагают привезти такой же седан за немного большую сумму: 1,9 и 1,96 миллион рублей соответственно, сообщает "Автоновости дня". Стоимость новых Volkswagen Lavida XR из наличия значительно выше. По данным портала, в Кирове за седан предлагают 2,4 миллиона рублей, однако компания предоставляет более богатую комплектацию, например, кожаный салон, 16-дюймовые литые диски, система контроля давления в шинах. Кроме того, авто оснащен парковочным ассистентом, медиасистемой с возможностью подключения смартфона и несколько электронных ассистентов водителя.Дороже всего новый Volkswagen продают в Саратове, где цена за авто обозначена в 3,2 миллиона рублей. "Техника" у всех Volkswagen Lavida XR одинаковая. Под капотом стоит 1,5-литровый бензиновый "атмосферник" MPI мощностью 112 л. с., который работает по обычному циклу Отто и сочетается с классическим шестиступенчатым "автоматом".

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