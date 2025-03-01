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В Тамбове выставили на продажу раритетный кабриолет LADA Natasha

В Тамбове выставили на продажу раритетный кабриолет LADA Natasha - 01.03.2025, ПРАЙМ

В Тамбове выставили на продажу раритетный кабриолет LADA Natasha

В России появилась возможность приобрести редкий автомобиль LADA Natasha (ВАЗ-2108). Соответствующее объявление было опубликовано на платформе Авито Авто. | 01.03.2025, ПРАЙМ

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эксклюзив

авто

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. В России появилась возможность приобрести редкий автомобиль LADA Natasha (ВАЗ-2108). Соответствующее объявление было опубликовано на платформе Авито Авто.Кабриолет LADA Natasha был создан на базе отечественной модели ВАЗ-2108 бельгийской компанией Scaldia Volga, которая занималась экспортом советских машин. Решение о начале выпуска кабриолета было принято из-за популярности такого вида автомобилей в Западной Европе в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Следовательно, целевой аудиторией новинки стали в основном иностранцы, несмотря на то, что она поставлялась в том числе и в Россию.Выбор названия Natasha был обусловлен тем, что оно приятно звучит на всех европейских языках. Всего было выпущено около 500 таких кабриолетов для рынков Турции, Югославии, Египта, Франции, Германии, Бельгии, России и Венгрии. От классической ВАЗ-2108 кабриолет отличается среди прочего тем, что у него на 70 кг увеличена масса. Это обусловлено наличием силового каркаса и матерчатой крыши со складным механизмом.Внешний вид LADA Natasha был разработан дизайнером Владимиром Ярцевым из Тольятти. При взгляде на автомобиль внимание сразу привлекают плавные линии кузова, вытянутые горизонтальные фары, широкие молдинги, ярко выраженные колесные арки.Представленный на Авито Авто бордовый автомобиль LADA Natasha 1993 года выпуска находится в Тамбове и оценен продавцом в 3 080 000 рублей. В движение машину приводит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 70 л.с., который позволяет ей разгоняться до 100 км/ч за 13 секунд и достигать максимальной скорости 156 км/ч.В качестве опций для машины предлагались литые колесные диски, спортивный руль и кожаная отделка салона. В представленной на Авито Авто модели установлены передние и задние перфорированные дисковые тормоза и литые диски R17 на низкопрофильной резине.Салон у автомобиля комбинированный: на кожаных сиденьях заметны тканевые вставки. Первый ряд состоит из двух раздельных кресел, а на втором ряду расположен единый диван, благодаря чему автомобиль легко вмещает троих пассажиров и водителя.LADA Natasha станет оптимальным выбором для тех, кто ищет компактную, маневренную машину с сравнительно невысокими расходами на эксплуатацию.

https://1prime.ru/20250228/lada-855340992.html

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эксклюзив, авто