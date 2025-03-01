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Артудар в Курской области вынудил сдаться десантников ВСУ

Артудар в Курской области вынудил сдаться десантников ВСУ - 01.03.2025, ПРАЙМ

Артудар в Курской области вынудил сдаться десантников ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Север" огнем из гаубицы Д-30 уничтожили у Старой Сорочины в Курской области позиции 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T19:15+0300

2025-03-01T19:15+0300

2025-03-01T19:15+0300

спецоперация на украине

курская область

всу

пленные

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Артиллеристы группировки войск "Север" огнем из гаубицы Д-30 уничтожили у Старой Сорочины в Курской области позиции 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в результате артиллерийского огня шесть украинских десантников были ликвидированы, трое позже были взяты в плен, сообщил РИА Новости офицер 22-го гвардейского мотострелкового полка группировки "Север" с позывным "Витязь". "Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Север", работая в тесной связке с разведывательными БПЛА, уничтожил укрепленную позицию украинских боевиков 95 дшб ВСУ под Старой Сорочиной в Курской области. Шесть украинских десантников огнем артиллерии были уничтожены и один ранен. Позже российские штурмовики на уничтоженных позициях ВСУ взяли в плен троих украинских десантников", - сообщил РИА Новости "Витязь". При штурме и зачистке объекта противника подразделения ВС РФ потерь не понесли, добавил офицер. Видео объективного контроля с кадрами уничтожения украинских укрепленных позиций под Старой Сорочиной передано в распоряжение РИА Новости. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.

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курская область, всу, пленные