https://1prime.ru/20250301/svo-855379473.html

"Смогли определить". Дания помогла "Искандеру" выявить цель на Украине

"Смогли определить". Дания помогла "Искандеру" выявить цель на Украине - 01.03.2025, ПРАЙМ

"Смогли определить". Дания помогла "Искандеру" выявить цель на Украине

ВС России поразили ракетным ударом штаб Вооруженных сил Украины в селе Юнаковка в Сумской области. Штаб был обнаружен "благодаря" датскому телеканалу DR,... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T16:16+0300

2025-03-01T16:16+0300

2025-03-01T16:22+0300

спецоперация на украине

вс рф

ракетный удар

штаб

всу

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ВС России поразили ракетным ударом штаб Вооруженных сил Украины в селе Юнаковка в Сумской области. Штаб был обнаружен "благодаря" датскому телеканалу DR, рассказал Telegram-канал "Северный Ветер".Российских ракетчиков точно сориентировали кадры входа в секретный объект ВСУ, которые, по иронии судьбы, сделали и опубликовали тележурналисты из весьма враждебно настроенной по отношению к Российской Федерации Дании. "Компетентные специалисты", как пишут авторы ТГ-канала, проанализировали данные открытых источников. Детально изучив видео и проведя доразведку, "бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты смогли определить местоположение штаба украинской армии", после чего российские ракетчики нанесли по утвержденной цели удар "Искандером".

https://1prime.ru/20250220/svo-855108019.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс рф, ракетный удар, штаб, всу