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"Смогли определить". Дания помогла "Искандеру" выявить цель на Украине
"Смогли определить". Дания помогла "Искандеру" выявить цель на Украине - 01.03.2025, ПРАЙМ
"Смогли определить". Дания помогла "Искандеру" выявить цель на Украине
ВС России поразили ракетным ударом штаб Вооруженных сил Украины в селе Юнаковка в Сумской области. Штаб был обнаружен "благодаря" датскому телеканалу DR,... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T16:16+0300
2025-03-01T16:16+0300
2025-03-01T16:22+0300
спецоперация на украине
вс рф
ракетный удар
штаб
всу
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ВС России поразили ракетным ударом штаб Вооруженных сил Украины в селе Юнаковка в Сумской области. Штаб был обнаружен "благодаря" датскому телеканалу DR, рассказал Telegram-канал "Северный Ветер".Российских ракетчиков точно сориентировали кадры входа в секретный объект ВСУ, которые, по иронии судьбы, сделали и опубликовали тележурналисты из весьма враждебно настроенной по отношению к Российской Федерации Дании. "Компетентные специалисты", как пишут авторы ТГ-канала, проанализировали данные открытых источников. Детально изучив видео и проведя доразведку, "бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты смогли определить местоположение штаба украинской армии", после чего российские ракетчики нанесли по утвержденной цели удар "Искандером".
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вс рф, ракетный удар, штаб, всу
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ракетный удар, штаб, ВСУ
"Смогли определить". Дания помогла "Искандеру" выявить цель на Украине
СМИ: датский телеканал DR "навел" "Искандер" на штаб ВСУ в Сумской области
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ.
ВС России поразили ракетным ударом штаб Вооруженных сил Украины в селе Юнаковка в Сумской области. Штаб был обнаружен "благодаря" датскому телеканалу DR, рассказал Telegram-канал "Северный Ветер"
.
Российских ракетчиков точно сориентировали кадры входа в секретный объект ВСУ, которые, по иронии судьбы, сделали и опубликовали тележурналисты из весьма враждебно настроенной по отношению к Российской Федерации Дании.
"Мы наносим удар". Генерал рассказал о негласных директивах в ходе СВО
"Компетентные специалисты", как пишут авторы ТГ-канала, проанализировали данные открытых источников. Детально изучив видео и проведя доразведку, "бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты смогли определить местоположение штаба украинской армии", после чего российские ракетчики нанесли по утвержденной цели удар "Искандером".