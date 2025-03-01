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"Смогли определить". Дания помогла "Искандеру" выявить цель на Украине - 01.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Смогли определить". Дания помогла "Искандеру" выявить цель на Украине
"Смогли определить". Дания помогла "Искандеру" выявить цель на Украине - 01.03.2025, ПРАЙМ
"Смогли определить". Дания помогла "Искандеру" выявить цель на Украине
ВС России поразили ракетным ударом штаб Вооруженных сил Украины в селе Юнаковка в Сумской области. Штаб был обнаружен "благодаря" датскому телеканалу DR,... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T16:16+0300
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спецоперация на украине
вс рф
ракетный удар
штаб
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ВС России поразили ракетным ударом штаб Вооруженных сил Украины в селе Юнаковка в Сумской области. Штаб был обнаружен "благодаря" датскому телеканалу DR, рассказал Telegram-канал "Северный Ветер".Российских ракетчиков точно сориентировали кадры входа в секретный объект ВСУ, которые, по иронии судьбы, сделали и опубликовали тележурналисты из весьма враждебно настроенной по отношению к Российской Федерации Дании. "Компетентные специалисты", как пишут авторы ТГ-канала, проанализировали данные открытых источников. Детально изучив видео и проведя доразведку, "бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты смогли определить местоположение штаба украинской армии", после чего российские ракетчики нанесли по утвержденной цели удар "Искандером".
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вс рф, ракетный удар, штаб, всу
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ракетный удар, штаб, ВСУ
16:16 01.03.2025 (обновлено: 16:22 01.03.2025)
 
"Смогли определить". Дания помогла "Искандеру" выявить цель на Украине

СМИ: датский телеканал DR "навел" "Искандер" на штаб ВСУ в Сумской области

© РИА Новости . Константин Морозов | Перейти в медиабанкТактико-специальное учение ОТРК "Искандер-М"
Тактико-специальное учение ОТРК Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Константин Морозов
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ВС России поразили ракетным ударом штаб Вооруженных сил Украины в селе Юнаковка в Сумской области. Штаб был обнаружен "благодаря" датскому телеканалу DR, рассказал Telegram-канал "Северный Ветер".
Российских ракетчиков точно сориентировали кадры входа в секретный объект ВСУ, которые, по иронии судьбы, сделали и опубликовали тележурналисты из весьма враждебно настроенной по отношению к Российской Федерации Дании.
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
"Мы наносим удар". Генерал рассказал о негласных директивах в ходе СВО
20 февраля, 15:19
"Компетентные специалисты", как пишут авторы ТГ-канала, проанализировали данные открытых источников. Детально изучив видео и проведя доразведку, "бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты смогли определить местоположение штаба украинской армии", после чего российские ракетчики нанесли по утвержденной цели удар "Искандером".
 
Спецоперация на УкраинеВС РФракетный ударштабВСУ
 
 
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