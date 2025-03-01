https://1prime.ru/20250301/taktika-855380929.html

"Быстрее поражать". Российские штурмовики разработали новую тактику

"Быстрее поражать". Российские штурмовики разработали новую тактику - 01.03.2025, ПРАЙМ

"Быстрее поражать". Российские штурмовики разработали новую тактику

Штурмовики ВС Росси разработали новую и, как выяснилось, весьма эффективную тактику. Идя в наступление, бойцы берут с собой до 30 БПЛА на отделение, — при этом... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T17:37+0300

2025-03-01T17:37+0300

2025-03-01T17:39+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Штурмовики ВС Росси разработали новую и, как выяснилось, весьма эффективную тактику. Идя в наступление, бойцы берут с собой до 30 БПЛА на отделение, — при этом "дроноводы" находятся позади. В итоге сокращается полетное время дронов, благодаря чему российские войска получают существенное преимущество, рассказывает в материале для Forbes обозреватель Дэвид Хамблинг.По его словам, российские штурмовики начали применять "новую и, на первый взгляд, странную тактику" - стали брать с собой FPV-дроны. В результате операторы дронов, которые остаются сзади, получили возможность "гораздо быстрее поражать цели". Ссылаясь на российского военного блогера Unfair Advantage, Хаблинг пишет, что этот "низкотехнологичный подход" к сегодняшнему дню взяли на вооружение многие подразделения ВС РФ."С помощью дронов штурмовики могут почти непрерывно сбрасывать боеприпасы на вражеские позиции", - подчеркивается в статье. При этом атаки БПЛА, опять же ссылаясь на российского блогера, приравниваются в материале к артиллерийскому и вместе с тем высокоточному огню. Новую российскую тактику автор называет "редким примером" того, как БПЛА может быть более полезен в наступлении, а не в обороне.

https://1prime.ru/20250129/front-854530728.html

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