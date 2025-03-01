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"Быстрее поражать". Российские штурмовики разработали новую тактику - 01.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Быстрее поражать". Российские штурмовики разработали новую тактику
"Быстрее поражать". Российские штурмовики разработали новую тактику - 01.03.2025, ПРАЙМ
"Быстрее поражать". Российские штурмовики разработали новую тактику
Штурмовики ВС Росси разработали новую и, как выяснилось, весьма эффективную тактику. Идя в наступление, бойцы берут с собой до 30 БПЛА на отделение, — при этом... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T17:37+0300
2025-03-01T17:39+0300
спецоперация на украине
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тактика
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Штурмовики ВС Росси разработали новую и, как выяснилось, весьма эффективную тактику. Идя в наступление, бойцы берут с собой до 30 БПЛА на отделение, — при этом "дроноводы" находятся позади. В итоге сокращается полетное время дронов, благодаря чему российские войска получают существенное преимущество, рассказывает в материале для Forbes обозреватель Дэвид Хамблинг.По его словам, российские штурмовики начали применять "новую и, на первый взгляд, странную тактику" - стали брать с собой FPV-дроны. В результате операторы дронов, которые остаются сзади, получили возможность "гораздо быстрее поражать цели". Ссылаясь на российского военного блогера Unfair Advantage, Хаблинг пишет, что этот "низкотехнологичный подход" к сегодняшнему дню взяли на вооружение многие подразделения ВС РФ."С помощью дронов штурмовики могут почти непрерывно сбрасывать боеприпасы на вражеские позиции", - подчеркивается в статье. При этом атаки БПЛА, опять же ссылаясь на российского блогера, приравниваются в материале к артиллерийскому и вместе с тем высокоточному огню. Новую российскую тактику автор называет "редким примером" того, как БПЛА может быть более полезен в наступлении, а не в обороне.
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вс рф, тактика
Спецоперация на Украине, ВС РФ, Тактика
17:37 01.03.2025 (обновлено: 17:39 01.03.2025)
 
"Быстрее поражать". Российские штурмовики разработали новую тактику

Forbes: российские штурмовики разработали новую тактику с ударными дронами

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Штурмовики ВС Росси разработали новую и, как выяснилось, весьма эффективную тактику. Идя в наступление, бойцы берут с собой до 30 БПЛА на отделение, — при этом "дроноводы" находятся позади. В итоге сокращается полетное время дронов, благодаря чему российские войска получают существенное преимущество, рассказывает в материале для Forbes обозреватель Дэвид Хамблинг.
По его словам, российские штурмовики начали применять "новую и, на первый взгляд, странную тактику" - стали брать с собой FPV-дроны. В результате операторы дронов, которые остаются сзади, получили возможность "гораздо быстрее поражать цели".
Ссылаясь на российского военного блогера Unfair Advantage, Хаблинг пишет, что этот "низкотехнологичный подход" к сегодняшнему дню взяли на вооружение многие подразделения ВС РФ.
"С помощью дронов штурмовики могут почти непрерывно сбрасывать боеприпасы на вражеские позиции", - подчеркивается в статье.
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При этом атаки БПЛА, опять же ссылаясь на российского блогера, приравниваются в материале к артиллерийскому и вместе с тем высокоточному огню. Новую российскую тактику автор называет "редким примером" того, как БПЛА может быть более полезен в наступлении, а не в обороне.
 
Спецоперация на УкраинеВС РФТактика
 
 
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