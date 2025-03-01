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ВС России поразили судно с военным грузом и британскими наемниками ВСУ

ВС России поразили судно с военным грузом и британскими наемниками ВСУ - 01.03.2025, ПРАЙМ

ВС России поразили судно с военным грузом и британскими наемниками ВСУ

Судно с военным грузом и британскими наёмниками ВСУ поражено в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T21:52+0300

2025-03-01T21:52+0300

2025-03-01T21:54+0300

спецоперация на украине

вс рф

удар

всу

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Судно с военным грузом и британскими наёмниками ВСУ поражено в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Одесса: прилёт в (грузовое судно - ред.) с военным грузом и британцами... Украинские издания пишут о двух погибших. Это не так: уже точно нашли 13, но поиски продолжаются, да и не все до больницы доедут", - заявил Лебедев. Как позднее уточнил Лебедев, судно перевозило безэкипажные катера (БЭК), вероятнее всего, из Великобритании. Часть БЭК должны были разместить непосредственно в Одессе, часть в Очакове Николаевской области. По данным Лебедева, технику готовили к атаке на Крым. В субботу вечером украинские СМИ сообщали о взрыве в Одессе во время воздушной тревоги. Местные власти сообщали о повреждении портовой инфраструктуры.

https://1prime.ru/20250212/naemnik-854873130.html

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вс рф, удар, всу, иностранные наемники