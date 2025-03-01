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В Минобороны РФ сравнили показатели мобилизации и потерь ВСУ
В Минобороны РФ сравнили показатели мобилизации и потерь ВСУ - 01.03.2025, ПРАЙМ
В Минобороны РФ сравнили показатели мобилизации и потерь ВСУ
Украина не в состоянии восполнить потери на фронте, количество раненых и убитых украинских военных неуклонно растет, проблемы с мобилизацией в ВСУ мужчин... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T18:20+0300
2025-03-01T18:20+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Украина не в состоянии восполнить потери на фронте, количество раненых и убитых украинских военных неуклонно растет, проблемы с мобилизацией в ВСУ мужчин призывного возраста усугубляются, сообщило Минобороны России."Отчаянные попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имеют успеха. Данные за февраль текущего года подтверждают тенденцию предыдущих месяцев о стабильном превышении количества раненых и убитых военнослужащих ВСУ над количеством мобилизованных "людоловами" ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)", - говорится в сообщении военного ведомства.По данным МО РФ, в феврале 2025 года ТЦК были "мобилизованы" менее 28 тысяч украинцев, при этом общие потери ВСУ за месяц - 38920 военнослужащих. В январе 2025 года ТЦК было мобилизовано около 28 тысяч человек при общих потерях 51960 военнослужащих ВСУ, в декабре 2024 года - около 33 тысяч при потерях 48470 военнослужащих, в ноябре - около 34 тысяч человек при потерях 60805 военнослужащих."Стоит отметить, что, несмотря на запуск киевским режимом с 11 февраля текущего года так называемого "нового контракта 18-24" для привлечения на добровольной основе в ряды ВСУ украинской молодежи, не получается набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч "добровольцев" при целевом показателе 4 тысячи добровольцев в месяц", - подчеркнули в Минобороны РФ.
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минобороны рф, мобилизация на украине, потери
Спецоперация на Украине, Минобороны РФ, мобилизация на Украине, потери
В Минобороны РФ сравнили показатели мобилизации и потерь ВСУ
МО РФ: Украина мобилизовала в феврале менее 28 тыс, потеряв почти 39 тыс
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Украина не в состоянии восполнить потери на фронте, количество раненых и убитых украинских военных неуклонно растет, проблемы с мобилизацией в ВСУ мужчин призывного возраста усугубляются, сообщило Минобороны России.
"Отчаянные попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имеют успеха. Данные за февраль текущего года подтверждают тенденцию предыдущих месяцев о стабильном превышении количества раненых и убитых военнослужащих ВСУ над количеством мобилизованных "людоловами" ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)", - говорится в сообщении военного ведомства.
По данным МО РФ, в феврале 2025 года ТЦК были "мобилизованы" менее 28 тысяч украинцев, при этом общие потери ВСУ за месяц - 38920 военнослужащих. В январе 2025 года ТЦК было мобилизовано около 28 тысяч человек при общих потерях 51960 военнослужащих ВСУ, в декабре 2024 года - около 33 тысяч при потерях 48470 военнослужащих, в ноябре - около 34 тысяч человек при потерях 60805 военнослужащих.
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"Стоит отметить, что, несмотря на запуск киевским режимом с 11 февраля текущего года так называемого "нового контракта 18-24" для привлечения на добровольной основе в ряды ВСУ украинской молодежи, не получается набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч "добровольцев" при целевом показателе 4 тысячи добровольцев в месяц", - подчеркнули в Минобороны РФ.