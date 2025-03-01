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Эксперт рассказал, к чему приведет разрыв отношений Зеленского с США
Эксперт рассказал, к чему приведет разрыв отношений Зеленского с США - 01.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, к чему приведет разрыв отношений Зеленского с США
Провальный визит Владимира Зеленского в Вашингтон может привести к лишению Украины военной и финансовой поддержки со стороны США, считает редактор журнала... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T15:49+0300
2025-03-01T15:49+0300
2025-03-01T15:49+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Провальный визит Владимира Зеленского в Вашингтон может привести к лишению Украины военной и финансовой поддержки со стороны США, считает редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. По мнению Коротченко, теперь Украина и ее финансирование станут исключительно заботой Европы.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Вскоре встреча переросла в перепалку и, по данным американского телеканала Fox News завершилась тем, что Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, посчитав, что тот не проявил должного уважения к американскому лидеру. Отмечается также, что сделка США и Украины по редкоземельным металлам была отменена. Как заявил Трамп, он не увидел у Зеленского никакого желания урегулировать конфликт с Россией.Как заявил Коротченко агентству РИА Новости, следствием неудачного визита Зеленского в Вашингтон может стать лишение Украины военной и финансовой поддержки со стороны США. Кроме того, ожидается, что США будут и дальше дистанцироваться от помощи Украине, и она полностью ляжет на плечи Европы.По мнению аналитика, Трамп на данный момент старается принять все необходимые шаги для того, чтобы наиболее эффективно наказать Украину за неподобающее поведение Зеленского в адрес американского руководства. Это будет означать по сути заморозку прямых военных траншей американского оружия, куда входят как уже имеющееся оружие, так и новые произведенные образцы вооружения и военной техники, пояснил редактор."Другое дело, что по американскому законодательству Трамп не всесилен. Часть каких-то обязательств, которые раньше брал на себя прежний президент США Джо Байден, не может быть разорвана одномоментным решением, но, тем не менее, наказание Зеленского так или иначе последует", - отметил Коротченко. По его словам, американцы дали понять, что если Европа хочет закупать американское оружие и дальше поставлять его на Украину, то они готовы на этом зарабатывать без ограничений. Редактор подчеркнул, что Зеленский допустил фатальную ошибку, начав скандал в Белом доме, и эта ошибка будет иметь далеко идущие последствия с точки зрения усилий, которые ранее принимали США по поддержке киевского режима. Как отметил Коротченко, своим поступком Зеленский не просто испортил отношения между Киевом и Вашингтоном, а самолично занес себя в список персональных врагов Трампа со всеми вытекающими последствиями.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Джо Байден, Fox News
Эксперт рассказал, к чему приведет разрыв отношений Зеленского с США
Аналитик Коротченко: провальный визит Зеленского в США будет иметь последствия
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Провальный визит Владимира Зеленского в Вашингтон может привести к лишению Украины военной и финансовой поддержки со стороны США, считает редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. По мнению Коротченко, теперь Украина и ее финансирование станут исключительно заботой Европы.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Вскоре встреча переросла в перепалку и, по данным американского телеканала Fox News завершилась тем, что Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, посчитав, что тот не проявил должного уважения к американскому лидеру. Отмечается также, что сделка США и Украины по редкоземельным металлам была отменена. Как заявил Трамп, он не увидел у Зеленского никакого желания урегулировать конфликт с Россией.
Как заявил Коротченко агентству РИА Новости, следствием неудачного визита Зеленского в Вашингтон может стать лишение Украины военной и финансовой поддержки со стороны США. Кроме того, ожидается, что США будут и дальше дистанцироваться от помощи Украине, и она полностью ляжет на плечи Европы.
По мнению аналитика, Трамп на данный момент старается принять все необходимые шаги для того, чтобы наиболее эффективно наказать Украину за неподобающее поведение Зеленского в адрес американского руководства.
Это будет означать по сути заморозку прямых военных траншей американского оружия, куда входят как уже имеющееся оружие, так и новые произведенные образцы вооружения и военной техники, пояснил редактор.
"Другое дело, что по американскому законодательству Трамп не всесилен. Часть каких-то обязательств, которые раньше брал на себя прежний президент США Джо Байден, не может быть разорвана одномоментным решением, но, тем не менее, наказание Зеленского так или иначе последует", - отметил Коротченко.
По его словам, американцы дали понять, что если Европа хочет закупать американское оружие и дальше поставлять его на Украину, то они готовы на этом зарабатывать без ограничений.
Редактор подчеркнул, что Зеленский допустил фатальную ошибку, начав скандал в Белом доме, и эта ошибка будет иметь далеко идущие последствия с точки зрения усилий, которые ранее принимали США по поддержке киевского режима. Как отметил Коротченко, своим поступком Зеленский не просто испортил отношения между Киевом и Вашингтоном, а самолично занес себя в список персональных врагов Трампа со всеми вытекающими последствиями.
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