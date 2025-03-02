https://1prime.ru/20250302/avto-855390291.html

В России в январе выросли продажи люксовых автомобилей с пробегом

В России в январе выросли продажи люксовых автомобилей с пробегом - 02.03.2025, ПРАЙМ

В России в январе выросли продажи люксовых автомобилей с пробегом

По итогам января 2025 года в России было продано 150 подержанных люксовых автомобилей, сообщает агентство "Автостат". | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T11:59+0300

2025-03-02T11:59+0300

2025-03-02T11:59+0300

москва

россия

bentley

lamborghini

rolls-royce

авто

подержанные авто

продажа автомобилей

https://cdnn.1prime.ru/img/83048/70/830487066_0:87:3333:1962_1920x0_80_0_0_6405941a08d137b38cf843ec2358909c.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. По итогам января 2025 года в России было продано 150 подержанных люксовых автомобилей, сообщает агентство "Автостат".Согласно данным агентства, в январе почти половина всех приобретенных россиянами подержанных люксовых авто пришлась на бренд Bentley — за этот период на учет было поставлено 66 машин британской марки.Значительную долю заняли также итальянские Maserati и Lamborghini, которые вошли в тройку самых популярных брендов. В течение месяца россияне приобрели 25 подержанных Maserati и 24 Lamborghini. Кроме того, было зарегистрировано 21 подержанный Rolls-Royce, 11 автомобилей Ferrari с пробегом и три Aston Martin, пишет "Автостат".Среди отдельных моделей наибольший спрос в январе пришелся на Bentley Continental, чьи продажи составили 24 модели, а также Bentley Bentayga с 23 проданными авто и Lamborghini Urus тоже с 23 проданными моделями, сообщило агентство. Четвертую позицию занял Maserati Levante с 14 проданными экземплярами, а замкнул пятерку лидеров Bentley Continental Flying Spur, который выбрали 13 владельцев.

https://1prime.ru/20250228/lada-855340992.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, россия, bentley, lamborghini, rolls-royce, авто, подержанные авто, продажа автомобилей