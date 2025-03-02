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В России в январе выросли продажи люксовых автомобилей с пробегом - 02.03.2025, ПРАЙМ
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В России в январе выросли продажи люксовых автомобилей с пробегом
В России в январе выросли продажи люксовых автомобилей с пробегом - 02.03.2025, ПРАЙМ
В России в январе выросли продажи люксовых автомобилей с пробегом
По итогам января 2025 года в России было продано 150 подержанных люксовых автомобилей, сообщает агентство "Автостат". | 02.03.2025, ПРАЙМ
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москва
россия
bentley
lamborghini
rolls-royce
авто
подержанные авто
продажа автомобилей
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. По итогам января 2025 года в России было продано 150 подержанных люксовых автомобилей, сообщает агентство "Автостат".Согласно данным агентства, в январе почти половина всех приобретенных россиянами подержанных люксовых авто пришлась на бренд Bentley — за этот период на учет было поставлено 66 машин британской марки.Значительную долю заняли также итальянские Maserati и Lamborghini, которые вошли в тройку самых популярных брендов. В течение месяца россияне приобрели 25 подержанных Maserati и 24 Lamborghini. Кроме того, было зарегистрировано 21 подержанный Rolls-Royce, 11 автомобилей Ferrari с пробегом и три Aston Martin, пишет "Автостат".Среди отдельных моделей наибольший спрос в январе пришелся на Bentley Continental, чьи продажи составили 24 модели, а также Bentley Bentayga с 23 проданными авто и Lamborghini Urus тоже с 23 проданными моделями, сообщило агентство. Четвертую позицию занял Maserati Levante с 14 проданными экземплярами, а замкнул пятерку лидеров Bentley Continental Flying Spur, который выбрали 13 владельцев.
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москва, россия, bentley, lamborghini, rolls-royce, авто, подержанные авто, продажа автомобилей
МОСКВА, РОССИЯ, Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce, Авто, подержанные авто, продажа автомобилей
11:59 02.03.2025
 
В России в январе выросли продажи люксовых автомобилей с пробегом

"Автостат": продажи люксовых авто с пробегом в России за январь выросли на 34%

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанк% Открытие выставки "Ламборгини: легенда дизайна" в музее "Эрарта"
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© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. По итогам января 2025 года в России было продано 150 подержанных люксовых автомобилей, сообщает агентство "Автостат".
Согласно данным агентства, в январе почти половина всех приобретенных россиянами подержанных люксовых авто пришлась на бренд Bentley — за этот период на учет было поставлено 66 машин британской марки.
Значительную долю заняли также итальянские Maserati и Lamborghini, которые вошли в тройку самых популярных брендов. В течение месяца россияне приобрели 25 подержанных Maserati и 24 Lamborghini. Кроме того, было зарегистрировано 21 подержанный Rolls-Royce, 11 автомобилей Ferrari с пробегом и три Aston Martin, пишет "Автостат".
Среди отдельных моделей наибольший спрос в январе пришелся на Bentley Continental, чьи продажи составили 24 модели, а также Bentley Bentayga с 23 проданными авто и Lamborghini Urus тоже с 23 проданными моделями, сообщило агентство. Четвертую позицию занял Maserati Levante с 14 проданными экземплярами, а замкнул пятерку лидеров Bentley Continental Flying Spur, который выбрали 13 владельцев.
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МОСКВАРОССИЯBentleyLamborghiniRolls-RoyceАвтоподержанные автопродажа автомобилей
 
 
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