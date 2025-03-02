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Американский экономист заявил о завершении конфликта на Украине - 02.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Американский экономист заявил о завершении конфликта на Украине
Американский экономист заявил о завершении конфликта на Украине - 02.03.2025, ПРАЙМ
Американский экономист заявил о завершении конфликта на Украине
Конфликт на Украине подходит к концу, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T03:16+0300
2025-03-02T03:16+0300
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ООН, 2 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Украине подходит к концу, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя скандальную встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. "Да, война заканчивается. На мой взгляд, не было никакой реальной сделки по добыче полезных ископаемых, несмотря на то, что было написано на листе бумаги", - сказал Сакс, отвечая на вопрос о том, означала ли перепалка Трампа и Зеленского окончание конфликта и каково, по его мнению, будущее сделки по добыче полезных ископаемых. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, общество , украина, сша, рф, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, оон, совбез
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, РФ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, ООН, Совбез
03:16 02.03.2025
 
Американский экономист заявил о завершении конфликта на Украине

Экономист Сакс заявил, что конфликт на Украине заканчивается

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ООН, 2 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Украине подходит к концу, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя скандальную встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.
"Да, война заканчивается. На мой взгляд, не было никакой реальной сделки по добыче полезных ископаемых, несмотря на то, что было написано на листе бумаги", - сказал Сакс, отвечая на вопрос о том, означала ли перепалка Трампа и Зеленского окончание конфликта и каково, по его мнению, будущее сделки по добыче полезных ископаемых.
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАСШАРФВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинНАТОООНСовбез
 
 
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