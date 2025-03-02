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Фидан рассказал о разных мнениях среди участников встречи по Украине - 02.03.2025, ПРАЙМ
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Фидан рассказал о разных мнениях среди участников встречи по Украине
Фидан рассказал о разных мнениях среди участников встречи по Украине - 02.03.2025, ПРАЙМ
Фидан рассказал о разных мнениях среди участников встречи по Украине
Участники встречи в Лондоне по ситуации на Украине обсуждали позицию властей США относительно украинской проблематики, такие встречи будут проводиться каждые... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T22:04+0300
2025-03-02T22:04+0300
спецоперация на украине
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СТАМБУЛ, 2 мар - ПРАЙМ. Участники встречи в Лондоне по ситуации на Украине обсуждали позицию властей США относительно украинской проблематики, такие встречи будут проводиться каждые две-три недели, заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. "Мы надеемся, что на Украине будет немедленно объявлено прекращение огня, за которым последует устойчивое мирное соглашение. У разных стран свое мнение о том, какие элементы необходимы для этого... За этой встречей последуют другие, как мы поняли, с небольшими перерывами. То есть встречи будут проводиться не каждые шесть или два месяца, а каждые две-три недели", - заявил министр агентству Anadolu после встречи. По его словам, лидеры европейских стран по-разному оценивают позицию США. "Среди европейских лидеров возникли различные точки зрения относительно позиции, занятой США в последние несколько недель, она становится более ясной. Этот вопрос обсуждался за столом переговоров", - пояснил министр. По его словам, имеется ряд вопросов относительно украинской проблематики и тематики безопасности Европы. "Мы тщательно отслеживаем эти дискуссии, особенно касающиеся возможного мирного соглашения по Украине. Посмотрим вместе, появится ли по итогам новая архитектура безопасности Европы", - заявил Фидан. По его словам, Турция может внести вклад как в украинское мирное соглашение, так и в архитектуру безопасности ЕС.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ТУРЦИЯ, ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
22:04 02.03.2025
 
Фидан рассказал о разных мнениях среди участников встречи по Украине

Фидан: участники встречи в Лондоне разошлись в оценках позиции США по Украине

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СТАМБУЛ, 2 мар - ПРАЙМ. Участники встречи в Лондоне по ситуации на Украине обсуждали позицию властей США относительно украинской проблематики, такие встречи будут проводиться каждые две-три недели, заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
"Мы надеемся, что на Украине будет немедленно объявлено прекращение огня, за которым последует устойчивое мирное соглашение. У разных стран свое мнение о том, какие элементы необходимы для этого... За этой встречей последуют другие, как мы поняли, с небольшими перерывами. То есть встречи будут проводиться не каждые шесть или два месяца, а каждые две-три недели", - заявил министр агентству Anadolu после встречи.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
Стармер: гарантии безопасности для Украины должны иметь поддержку США
21:51
По его словам, лидеры европейских стран по-разному оценивают позицию США.
"Среди европейских лидеров возникли различные точки зрения относительно позиции, занятой США в последние несколько недель, она становится более ясной. Этот вопрос обсуждался за столом переговоров", - пояснил министр.
По его словам, имеется ряд вопросов относительно украинской проблематики и тематики безопасности Европы.
"Мы тщательно отслеживаем эти дискуссии, особенно касающиеся возможного мирного соглашения по Украине. Посмотрим вместе, появится ли по итогам новая архитектура безопасности Европы", - заявил Фидан.
По его словам, Турция может внести вклад как в украинское мирное соглашение, так и в архитектуру безопасности ЕС.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАТУРЦИЯЕСВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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