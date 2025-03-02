Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хаменеи напомнил Зеленскому о своих словах про ненадежность США - 02.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250302/hamenei-855386665.html
Хаменеи напомнил Зеленскому о своих словах про ненадежность США
Хаменеи напомнил Зеленскому о своих словах про ненадежность США - 02.03.2025, ПРАЙМ
Хаменеи напомнил Зеленскому о своих словах про ненадежность США
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после публичной перепалки американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил на украинском языке | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T01:28+0300
2025-03-02T01:28+0300
мировая экономика
экономика
газ
сша
украина
европа
владимир зеленский
али хаменеи
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855386665.jpg?1740868090
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после публичной перепалки американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил на украинском языке о своих словах про ненадежность США. Первого марта 2022 года Хаменеи выступил с заявлением в том числе по ситуации на Украине, в котором назвал надежду на поддержку западных стран миражом и призвал не надеяться на США и Европу. Спустя три года он напомнил о своих словах. "Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, - это мираж. Это должны понять все правительства. Те правительства, которые надеются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее состояние Украины. 1 марта 2022 года", - говорится в сообщении Хаменеи в соцсети X, опубликованном на украинском языке. Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
сша
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, газ, сша, украина, европа, владимир зеленский, али хаменеи, дональд трамп
Мировая экономика, Экономика, Газ, США, УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, Али Хаменеи, Дональд Трамп
01:28 02.03.2025
 
Хаменеи напомнил Зеленскому о своих словах про ненадежность США

Верховный лидер Ирана Хаменеи напомнил Зеленскому о своих словах про ненадежность США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после публичной перепалки американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил на украинском языке о своих словах про ненадежность США.
Первого марта 2022 года Хаменеи выступил с заявлением в том числе по ситуации на Украине, в котором назвал надежду на поддержку западных стран миражом и призвал не надеяться на США и Европу. Спустя три года он напомнил о своих словах.
"Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, - это мираж. Это должны понять все правительства. Те правительства, которые надеются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее состояние Украины. 1 марта 2022 года", - говорится в сообщении Хаменеи в соцсети X, опубликованном на украинском языке.
Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
 
ЭкономикаМировая экономикаГазСШАУКРАИНАЕВРОПАВладимир ЗеленскийАли ХаменеиДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала