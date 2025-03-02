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Хаменеи напомнил Зеленскому о своих словах про ненадежность США

Хаменеи напомнил Зеленскому о своих словах про ненадежность США - 02.03.2025, ПРАЙМ

Хаменеи напомнил Зеленскому о своих словах про ненадежность США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после публичной перепалки американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил на украинском языке | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T01:28+0300

2025-03-02T01:28+0300

2025-03-02T01:28+0300

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после публичной перепалки американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил на украинском языке о своих словах про ненадежность США. Первого марта 2022 года Хаменеи выступил с заявлением в том числе по ситуации на Украине, в котором назвал надежду на поддержку западных стран миражом и призвал не надеяться на США и Европу. Спустя три года он напомнил о своих словах. "Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, - это мираж. Это должны понять все правительства. Те правительства, которые надеются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее состояние Украины. 1 марта 2022 года", - говорится в сообщении Хаменеи в соцсети X, опубликованном на украинском языке. Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

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мировая экономика, газ, сша, украина, европа, владимир зеленский, али хаменеи, дональд трамп