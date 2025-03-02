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Италия впервые за десять лет вошла в тройку торговых партнеров РФ в Европе - 02.03.2025, ПРАЙМ
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Италия впервые за десять лет вошла в тройку торговых партнеров РФ в Европе
Италия впервые за десять лет вошла в тройку торговых партнеров РФ в Европе - 02.03.2025, ПРАЙМ
Италия впервые за десять лет вошла в тройку торговых партнеров РФ в Европе
Главными торговыми партнерами России в Европе в прошлом году остались Белоруссия и Германия, а вот тройку лидеров впервые с 2015 года замкнула Италия, следует... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T09:15+0300
2025-03-02T09:32+0300
экономика
россия
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европа
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Главными торговыми партнерами России в Европе в прошлом году остались Белоруссия и Германия, а вот тройку лидеров впервые с 2015 года замкнула Италия, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб и заявлений официальных лиц стран. Главным торговым партнером России в Европе второй год подряд становится Белоруссия: товарооборот с ней вырос на 7,4% и составил рекордные 57,6 миллиарда долларов. Второе место заняла Германия, с которой торговля за год сократилась почти на 22% и составила 9,5 миллиарда долларов. Италия по итогам прошлого года – даже несмотря на снижение товарооборота на 10%, до 8,4 миллиарда долларов - стала третьим основным торговым партнером России в Европе, хотя в последний раз такое случалось в 2015 году. Четвертое место заняла Франция, чьи компании нарастили торговые отношения с российскими организациями на 9%, до 6,4 миллиарда долларов. Венгрия сохранила за собой пятое место, хотя российско-венгерский товарооборот в прошлом году сократился – на 16% и составил 6,2 миллиарда долларов. Нидерланды, которые еще год назад были третьими по объему российской торговли с европейскими странами, сейчас стали шестыми, – на это повлияло сокращение товарооборота на 38%, до 6,1 миллиарда долларов. Также в десятку входят Бельгия (5,1 миллиарда долларов), Польша (4,7 миллиарда), Словакия (4 миллиарда) и Испания (3,5 миллиарда). Основными европейскими торговыми партнерами России за пределами Евросоюза помимо Белоруссии были Швейцария (3,3 миллиарда долларов) и Сербия (2,4 миллиарда). Однако торговля с ними обеими в прошлом году сократилась – вдвое и на 20% соответственно. В целом, согласно расчетам РИА Новости по данным национальных статслужб, Россия наторговала с европейскими странами на 139,4 миллиарда долларов. При этом, по информации ФТС, товарооборот России и Европы в 2024 году составил 141,5 миллиарда долларов. Расхождение может быть связано с различиями в методике учета товарных потоков европейскими странами и Россией.
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россия, италия, европа, бизнес, белоруссия, ес, торговля, партнеры
Экономика, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ЕВРОПА, Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, ЕС, торговля, партнеры
09:15 02.03.2025 (обновлено: 09:32 02.03.2025)
 
Италия впервые за десять лет вошла в тройку торговых партнеров РФ в Европе

Италия вошла в тройку торговых партнеров России вместе с Белоруссией и Германией

© fotolia.com / MasterLu#Рим
#Рим - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© fotolia.com / MasterLu
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Главными торговыми партнерами России в Европе в прошлом году остались Белоруссия и Германия, а вот тройку лидеров впервые с 2015 года замкнула Италия, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб и заявлений официальных лиц стран.
Главным торговым партнером России в Европе второй год подряд становится Белоруссия: товарооборот с ней вырос на 7,4% и составил рекордные 57,6 миллиарда долларов. Второе место заняла Германия, с которой торговля за год сократилась почти на 22% и составила 9,5 миллиарда долларов.
Италия по итогам прошлого года – даже несмотря на снижение товарооборота на 10%, до 8,4 миллиарда долларов - стала третьим основным торговым партнером России в Европе, хотя в последний раз такое случалось в 2015 году.
Четвертое место заняла Франция, чьи компании нарастили торговые отношения с российскими организациями на 9%, до 6,4 миллиарда долларов. Венгрия сохранила за собой пятое место, хотя российско-венгерский товарооборот в прошлом году сократился – на 16% и составил 6,2 миллиарда долларов.
Нидерланды, которые еще год назад были третьими по объему российской торговли с европейскими странами, сейчас стали шестыми, – на это повлияло сокращение товарооборота на 38%, до 6,1 миллиарда долларов. Также в десятку входят Бельгия (5,1 миллиарда долларов), Польша (4,7 миллиарда), Словакия (4 миллиарда) и Испания (3,5 миллиарда).
Основными европейскими торговыми партнерами России за пределами Евросоюза помимо Белоруссии были Швейцария (3,3 миллиарда долларов) и Сербия (2,4 миллиарда). Однако торговля с ними обеими в прошлом году сократилась – вдвое и на 20% соответственно.
В целом, согласно расчетам РИА Новости по данным национальных статслужб, Россия наторговала с европейскими странами на 139,4 миллиарда долларов. При этом, по информации ФТС, товарооборот России и Европы в 2024 году составил 141,5 миллиарда долларов. Расхождение может быть связано с различиями в методике учета товарных потоков европейскими странами и Россией.
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ЭкономикаРОССИЯИТАЛИЯЕВРОПАБизнесБЕЛОРУССИЯЕСторговляпартнеры
 
 
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