https://1prime.ru/20250302/italiya-855388672.html

Италия впервые за десять лет вошла в тройку торговых партнеров РФ в Европе

Италия впервые за десять лет вошла в тройку торговых партнеров РФ в Европе - 02.03.2025, ПРАЙМ

Италия впервые за десять лет вошла в тройку торговых партнеров РФ в Европе

Главными торговыми партнерами России в Европе в прошлом году остались Белоруссия и Германия, а вот тройку лидеров впервые с 2015 года замкнула Италия, следует... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T09:15+0300

2025-03-02T09:15+0300

2025-03-02T09:32+0300

экономика

россия

италия

европа

бизнес

белоруссия

ес

торговля

партнеры

https://cdnn.1prime.ru/img/76913/80/769138086_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_724ca2a54ebcb92676ecb1f42136f8b0.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Главными торговыми партнерами России в Европе в прошлом году остались Белоруссия и Германия, а вот тройку лидеров впервые с 2015 года замкнула Италия, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб и заявлений официальных лиц стран. Главным торговым партнером России в Европе второй год подряд становится Белоруссия: товарооборот с ней вырос на 7,4% и составил рекордные 57,6 миллиарда долларов. Второе место заняла Германия, с которой торговля за год сократилась почти на 22% и составила 9,5 миллиарда долларов. Италия по итогам прошлого года – даже несмотря на снижение товарооборота на 10%, до 8,4 миллиарда долларов - стала третьим основным торговым партнером России в Европе, хотя в последний раз такое случалось в 2015 году. Четвертое место заняла Франция, чьи компании нарастили торговые отношения с российскими организациями на 9%, до 6,4 миллиарда долларов. Венгрия сохранила за собой пятое место, хотя российско-венгерский товарооборот в прошлом году сократился – на 16% и составил 6,2 миллиарда долларов. Нидерланды, которые еще год назад были третьими по объему российской торговли с европейскими странами, сейчас стали шестыми, – на это повлияло сокращение товарооборота на 38%, до 6,1 миллиарда долларов. Также в десятку входят Бельгия (5,1 миллиарда долларов), Польша (4,7 миллиарда), Словакия (4 миллиарда) и Испания (3,5 миллиарда). Основными европейскими торговыми партнерами России за пределами Евросоюза помимо Белоруссии были Швейцария (3,3 миллиарда долларов) и Сербия (2,4 миллиарда). Однако торговля с ними обеими в прошлом году сократилась – вдвое и на 20% соответственно. В целом, согласно расчетам РИА Новости по данным национальных статслужб, Россия наторговала с европейскими странами на 139,4 миллиарда долларов. При этом, по информации ФТС, товарооборот России и Европы в 2024 году составил 141,5 миллиарда долларов. Расхождение может быть связано с различиями в методике учета товарных потоков европейскими странами и Россией.

https://1prime.ru/20250227/es-855317317.html

италия

европа

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, италия, европа, бизнес, белоруссия, ес, торговля, партнеры