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Лавров оценил перспективы дальнейших отношений России и США - 02.03.2025, ПРАЙМ
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Лавров оценил перспективы дальнейших отношений России и США
Лавров оценил перспективы дальнейших отношений России и США - 02.03.2025, ПРАЙМ
Лавров оценил перспективы дальнейших отношений России и США
Москва и Вашингтон в ходе переговоров в Эр-Рияде пришли к согласию, что их взгляды на мировую политику никогда не будут полностью совпадать, сообщил глава МИД... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T13:35+0300
2025-03-02T13:35+0300
политика
россия
москва
сергей лавров
мид
сша
дональд трамп
джо байден
вашингтон
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Москва и Вашингтон в ходе переговоров в Эр-Рияде пришли к согласию, что их взгляды на мировую политику никогда не будут полностью совпадать, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Однако он подчеркнул, что когда интересы сторон расходятся, ответственность крупных держав заключается в том, чтобы предотвращать превращение этих разногласий в открытую конфронтацию.Лавров отметил, что и Россия, и США признали эту реальность, а американская делегация даже сама озвучила этот девиз в ходе встречи. По его словам, там, где интересы совпадают, разумный подход требует использовать их для достижения взаимовыгодных результатов. Лавров также подчеркнул, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае расхождения интересов задачей ответственных государств является не допустить эскалации противоречий до уровня конфликта. Лавров подчеркнул, что такой подход полностью соответствует российской позиции.Глава МИД также рассказал, что встреча в Эр-Рияде не была заранее запланирована. Он напомнил, что телефонный разговор президента России и президента США состоялся по инициативе Трампа. Лавров пояснил, что в 2018 году во время пресс-конференции в Хельсинки Путин передал Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу, символически передав ему инициативу. Американский президент, приняв этот жест, впоследствии предложил переговоры.Кроме того, Лавров отметил, что именно администрация бывшего президента США Джо Байдена разорвала связи между странами, тогда как Трамп не стремился к такому разрыву. "Перед этим буквально накануне (Трамп - ред.) направил в Россию своего близкого советника для подробного разговора. Затем в ходе телефонного разговора, по его предложению, договорились встречаться в Эр-Рияде. Мы полетели туда через 3 дня после телефонного разговора. Поэтому никакой подготовки не было. Я имею ввиду двусторонней. Конечно, каждая команда готовилась: у нас в МИД, у них - в госдепартаменте", - рассказал глава российского дипведомства. Глава МИД подчеркнул, что переговоры прошли в формате "нормального разговора двух делегаций". Он выразил удивление тем, что сама возможность диалога России и США была воспринята миром как нечто сенсационное. По мнению Лаврова, это свидетельствует о том, что за время президентства Джо Байдена западные страны сумели сформировать у международного сообщества представление, будто подобное общение между Москвой и Вашингтоном является чем-то экстраординарным.
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россия, москва, сергей лавров, мид, сша, дональд трамп, джо байден, вашингтон
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Лавров, МИД, США, Дональд Трамп, Джо Байден, ВАШИНГТОН
13:35 02.03.2025
 
Лавров оценил перспективы дальнейших отношений России и США

Лавров: РФ и США не должны конфликтовать из-за на разных политических взглядов

© РИА Новости . МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча представителей РФ и США по Украине
Встреча представителей РФ и США по Украине - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . МИД РФ
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Москва и Вашингтон в ходе переговоров в Эр-Рияде пришли к согласию, что их взгляды на мировую политику никогда не будут полностью совпадать, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Однако он подчеркнул, что когда интересы сторон расходятся, ответственность крупных держав заключается в том, чтобы предотвращать превращение этих разногласий в открытую конфронтацию.
Лавров отметил, что и Россия, и США признали эту реальность, а американская делегация даже сама озвучила этот девиз в ходе встречи. По его словам, там, где интересы совпадают, разумный подход требует использовать их для достижения взаимовыгодных результатов. Лавров также подчеркнул, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае расхождения интересов задачей ответственных государств является не допустить эскалации противоречий до уровня конфликта. Лавров подчеркнул, что такой подход полностью соответствует российской позиции.
Глава МИД также рассказал, что встреча в Эр-Рияде не была заранее запланирована. Он напомнил, что телефонный разговор президента России и президента США состоялся по инициативе Трампа. Лавров пояснил, что в 2018 году во время пресс-конференции в Хельсинки Путин передал Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу, символически передав ему инициативу. Американский президент, приняв этот жест, впоследствии предложил переговоры.
Кроме того, Лавров отметил, что именно администрация бывшего президента США Джо Байдена разорвала связи между странами, тогда как Трамп не стремился к такому разрыву.
"Перед этим буквально накануне (Трамп - ред.) направил в Россию своего близкого советника для подробного разговора. Затем в ходе телефонного разговора, по его предложению, договорились встречаться в Эр-Рияде. Мы полетели туда через 3 дня после телефонного разговора. Поэтому никакой подготовки не было. Я имею ввиду двусторонней. Конечно, каждая команда готовилась: у нас в МИД, у них - в госдепартаменте", - рассказал глава российского дипведомства.
Глава МИД подчеркнул, что переговоры прошли в формате "нормального разговора двух делегаций". Он выразил удивление тем, что сама возможность диалога России и США была воспринята миром как нечто сенсационное. По мнению Лаврова, это свидетельствует о том, что за время президентства Джо Байдена западные страны сумели сформировать у международного сообщества представление, будто подобное общение между Москвой и Вашингтоном является чем-то экстраординарным.
Петер Сийярто
Лавров обсудил с Сийярто атаку Украины на "Турецкий поток"
Вчера, 19:29
 
ПолитикаРОССИЯМОСКВАСергей ЛавровМИДСШАДональд ТрампДжо БайденВАШИНГТОН
 
 
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