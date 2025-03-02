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"Пока мужчины умирают". Маск осудил поведение Зеленского и глав ЕС

"Пока мужчины умирают". Маск осудил поведение Зеленского и глав ЕС - 02.03.2025, ПРАЙМ

"Пока мужчины умирают". Маск осудил поведение Зеленского и глав ЕС

Американский бизнесмен Илон Маск обратил внимание на то, что лидеры стран Европейского союза и Владимир Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T20:26+0300

2025-03-02T20:26+0300

2025-03-02T20:26+0300

спецоперация на украине

сша

кир стармер

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск обратил внимание на то, что лидеры стран Европейского союза и Владимир Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Зеленский в субботу отправился в Лондон, где премьер-министр Великобритании Кир Стармер проводит очередную встречу лидеров ряда стран Европы для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. "Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?" - написал Маск на своей странице в социальной сети X. Президент США Дональд Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Глава Белого дома требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://1prime.ru/20250131/urkaina-854580879.html

сша

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сша, кир стармер, дональд трамп, владимир зеленский