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"Пока мужчины умирают". Маск осудил поведение Зеленского и глав ЕС - 02.03.2025, ПРАЙМ
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"Пока мужчины умирают". Маск осудил поведение Зеленского и глав ЕС
"Пока мужчины умирают". Маск осудил поведение Зеленского и глав ЕС - 02.03.2025, ПРАЙМ
"Пока мужчины умирают". Маск осудил поведение Зеленского и глав ЕС
Американский бизнесмен Илон Маск обратил внимание на то, что лидеры стран Европейского союза и Владимир Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T20:26+0300
2025-03-02T20:26+0300
спецоперация на украине
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кир стармер
дональд трамп
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск обратил внимание на то, что лидеры стран Европейского союза и Владимир Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Зеленский в субботу отправился в Лондон, где премьер-министр Великобритании Кир Стармер проводит очередную встречу лидеров ряда стран Европы для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. "Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?" - написал Маск на своей странице в социальной сети X. Президент США Дональд Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Глава Белого дома требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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сша, кир стармер, дональд трамп, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, США, Кир Стармер, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
20:26 02.03.2025
 
"Пока мужчины умирают". Маск осудил поведение Зеленского и глав ЕС

Маск: главы ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск обратил внимание на то, что лидеры стран Европейского союза и Владимир Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах.
Зеленский в субботу отправился в Лондон, где премьер-министр Великобритании Кир Стармер проводит очередную встречу лидеров ряда стран Европы для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
"Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?" - написал Маск на своей странице в социальной сети X.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
На Украине нашли способ решить кризис с мобилизацией
31 января, 11:48
Президент США Дональд Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Глава Белого дома требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
 
Спецоперация на УкраинеСШАКир СтармерДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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