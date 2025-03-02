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Стали известны подробности дела о гибели 44 свердловчан от метанола

Стали известны подробности дела о гибели 44 свердловчан от метанола - 02.03.2025, ПРАЙМ

Стали известны подробности дела о гибели 44 свердловчан от метанола

Один из фигурантов дела о гибели 44 свердловчан от метанола в ходе слушаний рассказал, что спирт у него покупали люди с алкогольной зависимостью, говорится в... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T04:58+0300

2025-03-02T04:58+0300

2025-03-02T04:58+0300

общество

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МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Один из фигурантов дела о гибели 44 свердловчан от метанола в ходе слушаний рассказал, что спирт у него покупали люди с алкогольной зависимостью, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По версии следствия, шесть мужчин и женщина в 2020-2021 годах в Екатеринбурге незаконно хранили, поставляли и продавали алкоголь, а в сентябре 2021 года запустили в оборот партию спиртосодержащей жидкости, в которой был метанол в концентрации, превышающей норму. От употребления суррогата пострадал 51 человек, 44 из них погибли. "Из показаний осужденного Мамедова... Работал на Ботаническом рынке, где торговал спиртом... К нему приходили за покупками лица с алкогольной зависимостью. Спирт, который привозил Гурбанов (еще один фигурант дела – ред.), водой не разбавлял, наливал в бутылки", - говорится в материалах суда. Чкаловский районный суд Екатеринбурга 7 августа 2023 года приговорил семерых фигурантов дела к срокам от трех лет условно до 6,5 лет колонии общего режима, также им были назначены штрафы до 200 тысяч рублей по гражданским искам от потерпевших. Позже Свердловский областной суд ужесточил шестерым из них приговор - они получили сроки от 9 до 10 лет колонии. По данным полиции, во время обысков и рейдов по этому делу было изъято порядка 45 тысяч литров спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции сомнительного качества. На заседаниях в Чкаловском райсуде также выяснилось, что ядовитый напиток стоил порядка 100-140 рублей за литр, суррогат скрытно продавали в торговых павильонах Екатеринбурга.

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общество , бизнес, россия, екатеринбург