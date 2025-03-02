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"Туту" поможет спланировать весенний отдых туристам на каждом море России

"Туту" поможет спланировать весенний отдых туристам на каждом море России - 02.03.2025, ПРАЙМ

"Туту" поможет спланировать весенний отдых туристам на каждом море России

Россию омывают 15 морей, и каждое по-своему привлекательно весной: туристы могут понаблюдать, как природа просыпается на берегу Балтийского моря, попытать... | 02.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Россию омывают 15 морей, и каждое по-своему привлекательно весной: туристы могут понаблюдать, как природа просыпается на берегу Балтийского моря, попытать счастье и увидеть китов в Баренцевом или успеть застать моржей на льду Печорского моря, рассказали РИА Новости в сервисе "Туту". "Самое популярное море у российских путешественников - Черное море. Весной, когда в других частях страны еще может лежать снег, черноморское побережье прекрасно. В это время можно устроить экскурсию на винодельню "Абрау-Дюрсо", попробовать блюда черноморской кухни, выпить лечебной минеральной воды из Анапы", - рассказали в сервисе, уточнив, что средняя стоимость жилья за ночь весной в Сочи составит 5 227 рублей, в Геленджике - 5 296 рублей, в Туапсе - 3 502 рубля. Полететь в Сочи из Москвы стоит около 13 500 рублей. Поездом из Москвы в Анапу доехать можно за 7 400 рублей, в Туапсе - 8 300 рублей. Азовское море находится в восточной части Европы и может стать отличной альтернативой Черному. "Людей в высокий сезон на этом море меньше, отличный климат, есть песчаные пляжи. Весной можно гулять по побережью, поехать на винодельню неподалеку или устроить ужин на террасе - погода обычно стоит теплая", - добавили в "Туту". По данным сервиса, средняя стоимость жилья за ночь в Ейске весной составляет 3 705 рублей. Доехать до него можно на поезде из Москвы за 5 600 рублей. "Даже летом окунуться в воды Балтики решается не каждый путешественник. Тем не менее российские курорты Балтийского моря - они в основном находятся в Калининградской области - не теряют популярности. Весной на Балтике еще довольно холодно, зато солнца много. Это отличное время, чтобы отправиться на Куршскую косу и посмотреть, как природа просыпается от зимней спячки", - отметили эксперты. Зеленоградск, Светлогорск, поселок Янтарный, Балтийск и Куршская коса - самый туристические места Балтийского моря. Рекомендуется, будучи в этих местах, окунуться в горячий чан прямо на пляже, попробовать рыбный стритфуд, покормить котов и чаек, сфотографировать самый западный маяк России. Средняя стоимость жилья за ночь в Зеленоградске составит весной 6 660 рублей, в Светлогорске - 5 970 рублей, в Янтарном - 7 126 рублей, в Балтийске - 4 378 рублей. В Калининграде одна ночь в отеле обойдется в среднем в 4 723 рубля. Средняя стоимость перелета Москва - Калининград составит 10 000 рублей. Эксперты сервиса отмечают, что на Каспийском море весной можно попробовать рыбалку, для экстремалов - подводную. Но даже если не рыбачить, весна - отличное время для знакомства с этими местами: тепло, красиво, вкусно. Для этого можно поехать в Дагестан, Калмыкию или Астрахань. Средняя стоимость жилья за ночь в Махачкале - 3 794 рубля, в Элисте - 3 524 рубля, в Астрахани - 3 305 рублей. Перелет в Махачкалу из Москвы стоит 10 000 рублей, а поездка на поезде обойдется в 6 500 рублей в одну сторону. В Астрахань из Москвы - 10 000 рублей на самолете и 6 000 рублей на поезде. СЕВЕРНЫЕ МОРЯ Баренцево море омывает берега России и Норвегии. Даже летом купаться в нем небезопасно - но зато можно отправиться на морскую экскурсию. "Весной уже можно встретить китов и других морских обитателей. Для этого нужно поехать в Мурманск или Териберку. Точно стоит попробовать айс-флоатинг - плавание (а, скорее, медленное покачивание на волнах) в специальном костюме, отправиться на китовую фотоохоту, поймать северное сияние, переночевать в глэмпинге с баней и красивым видом", - рассказали в сервисе, уточнив, что ночь в среднем обойдется в 4 -10 тысяч рублей, а перелет из Москвы - 9 тысяч рублей. Печорское море - прибрежная часть Баренцева моря. Оно омывает берега Архангельской области и Ненецкого автономного округа. В Печорском море можно увидеть моржей - летом и осенью они обитают на берегу, а зимой и весной - на льду. В сервисе рекомендуют поехать в Нарьян-Мар и оттуда в тур по островам. Здесь можно поймать северное сияние, увидеть редких животных и птиц. Средняя стоимость жилья, по данным сервиса, за ночь в Нарьян-Маре - 4 470 рублей. Перелет из Москвы обойдется в 12 тысяч рублей. "Скандинавы называли Белое море "заливом змей" - ассоциацию, судя по всему, вызывала изогнутая береговая линия. Белое - внутреннее море России. Самый крупный город - Архангельск. Отличное время для поездки - конец апреля и начало мая, когда Белое море потихоньку начинает освобождаться от сковывающих его льдов. Летом здесь можно увидеть белые ночи, побывать в Соловецком монастыре, в Умбе, старинном поморском поселении и в Кандалакше, - рассказали в сервисе. Чтобы увидеть это море, можно поехать в Мурманскую и Архангельскую области. Средняя стоимость жилья за ночь в Архангельске - 3 545 рублей, в Мурманске - 4 317 рублей. Перелет из Москвы в Архангельск стоит около 8 000 рублей, билет на поезд из Москвы - 4 600 рублей. Перелет из Москвы в Мурманск стоит 9 000 рублей. Еще одно северное море - Лаптевых. Именно в это море впадает река Лена, самая длинная в России. Круизы по Лене и морю Лаптевых обычно проходят летом - даже в мае и море, и река покрыты льдом. В "Туту" советуют найти в этих местах шаманов, увидеть морские ворота Якутии, пересечь полярный круг. Средняя стоимость жилья за ночь в Якутске - 4 535 рублей. Перелет в Тикси из Москвы стоит 38 500 рублей. Перелет в Якутск - в среднем 27 700 рублей. Карское море - одно из самых суровых и холодных морей России, которое даже называют "ледяным мешком". Оно омывает Красноярский край на севере и полуостров Ямал. В Карское море впадает Енисей. И весной, и даже летом в море сохраняются ледяные массивы. Тем, кто едет в первый раз, в "Туту" советуют начать с тура на Ямал, где обитают песцы и северные олени, или отправиться на Таймыр или в круиз по Енисею. Средняя стоимость жилья за ночь в Лабытнанги - 2 763 рубля, в Хатанге - 6 227 рублей. Перелет Москва - Салехард стоит 14 000 рублей. МОРЯ ВОСТОКА Добраться до Берингова, Восточно-Сибирского и Чукотского морей непросто: перелет долгий и недешевый, нужны проверенные гиды, а к поездке стоит готовиться заранее. "Зато те, кто побывал на Чукотке и Камчатке, вряд ли забудут это путешествие. Туры обычно стартуют летом, так что весной стоит заняться подготовкой к большому путешествию: выбрать маршрут, купить непромокаемую одежду и обувь. Здесь можно сфотографировать лежбище морских котиков, побывать на горячих источниках Командорских островов, увидеть (а вдруг?) белых медведей на острове Врангеля", - отметили в сообщении, добавив, что стоимость проживания в среднем - 5-7 тысяч рублей в сутки, а перелет - 21-26 тысяч рублей. Охотское море омывает Камчатку, Курильские острова, Сахалин, Хабаровский край и Магаданскую область. Туры на Сахалин и Курилы часто стартуют в мае. Отправляясь в эти места в первый раз, можно поехать в Хабаровск, а также на Камчатку или на Сахалин. "Планировать такое путешествие нужно заранее, бюджетным оно не будет, но точно запомнится надолго", - отметили эксперты, добавив, что средняя стоимость жилья за ночь в Хабаровске - 3 886 рублей, в Петропавловске-Камчатском - 5 068 рублей, в Южно-Сахалинске - 4 796 рублей. Перелет Москва - Хабаровск стоит около 25 000 рублей. Перелет Москва-Магадан - 18 500 рублей. Шантарское море - западная часть Охотского моря, отделенная Шантарскими островами. "Если все-таки считать его отдельным водным пространством, то Шантарское море будет самым маленьким в мире. Летом здесь отличные шансы увидеть китов, так что готовиться к путешествию лучше заранее, уже весной, чтобы успеть забронировать место и купить все необходимое для поездки. Здесь можно покататься на сапах рядом с китами, полюбоваться скалами, увидеть редких птиц", - отметили в сервисе. К Японскому морю примыкают Хабаровский край, Приморье и Сахалинская область. В сервисе рекомендуют отправиться во Владивосток в апреле, чтобы застать цветение приморской сакуры - багульника. Тем, кто едет в первый раз, начать можно с Приморья - этот регион нравится и любителям природы, и гастрономии. Хабаровский край и Сахалин также заслуживают большого и тщательно спланированного путешествия. Эксперты рекомендуют туристам в этих краях исследовать острова и непременно смотреть на города с воды. Средняя стоимость жилья за ночь во Владивостоке, по данным "Туту", составляет 4 916 рублей, в Хабаровске - 3 886 рублей, в Южно-Сахалинске - 4 796 рублей. Полететь из Москвы во Владивосток стоит 24 800 рублей, в Хабаровск - 25 000 рублей.

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