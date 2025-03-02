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Рубио оценил позицию Европы по украинскому конфликту - 02.03.2025, ПРАЙМ
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Рубио оценил позицию Европы по украинскому конфликту
Рубио оценил позицию Европы по украинскому конфликту - 02.03.2025, ПРАЙМ
Рубио оценил позицию Европы по украинскому конфликту
У большинства стране Европы сейчас нет никакого плана по урегулированию украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T18:01+0300
2025-03-02T18:02+0300
спецоперация на украине
украина
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европа
владимир зеленский
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. У большинства стране Европы сейчас нет никакого плана по урегулированию украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Я просил каждого министра иностранных дел, с которым встречался, рассказать мне, как, по-вашему, все это обернется. У большинства нет плана", - сказал он в интервью телеканалу ABC. По его словам, некоторые государства предлагают продолжать конфликт на Украине еще год, дожидаясь, пока Москва будет готова к переговорам. "Мне это не кажется хорошим планом, и это определенно не тот план, который поддерживает президент (Дональд Трамп)", - подчеркнул глава Госдепа. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что если имеется желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос заключается в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не вправе ничего подписывать. Также Путин напомнил, что Киеву необходимо найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, например, может сделать председатель Верховной рады. Если сам Зеленский желает участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
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украина, марк рубио, европа, владимир зеленский, владимир путин, госдеп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Марк Рубио, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Госдеп
18:01 02.03.2025 (обновлено: 18:02 02.03.2025)
 
Рубио оценил позицию Европы по украинскому конфликту

Рубио: у большинства европейских государств нет плана по урегулированию на Украине

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. У большинства стране Европы сейчас нет никакого плана по урегулированию украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Я просил каждого министра иностранных дел, с которым встречался, рассказать мне, как, по-вашему, все это обернется. У большинства нет плана", - сказал он в интервью телеканалу ABC.
По его словам, некоторые государства предлагают продолжать конфликт на Украине еще год, дожидаясь, пока Москва будет готова к переговорам.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
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"Мне это не кажется хорошим планом, и это определенно не тот план, который поддерживает президент (Дональд Трамп)", - подчеркнул глава Госдепа.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что если имеется желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос заключается в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не вправе ничего подписывать. Также Путин напомнил, что Киеву необходимо найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, например, может сделать председатель Верховной рады. Если сам Зеленский желает участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАМарк РубиоЕВРОПАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинГосдеп
 
 
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