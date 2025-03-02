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Рубио оценил позицию Европы по украинскому конфликту

Рубио оценил позицию Европы по украинскому конфликту - 02.03.2025, ПРАЙМ

Рубио оценил позицию Европы по украинскому конфликту

У большинства стране Европы сейчас нет никакого плана по урегулированию украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T18:01+0300

2025-03-02T18:01+0300

2025-03-02T18:02+0300

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ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. У большинства стране Европы сейчас нет никакого плана по урегулированию украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Я просил каждого министра иностранных дел, с которым встречался, рассказать мне, как, по-вашему, все это обернется. У большинства нет плана", - сказал он в интервью телеканалу ABC. По его словам, некоторые государства предлагают продолжать конфликт на Украине еще год, дожидаясь, пока Москва будет готова к переговорам. "Мне это не кажется хорошим планом, и это определенно не тот план, который поддерживает президент (Дональд Трамп)", - подчеркнул глава Госдепа. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что если имеется желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос заключается в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не вправе ничего подписывать. Также Путин напомнил, что Киеву необходимо найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, например, может сделать председатель Верховной рады. Если сам Зеленский желает участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.

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украина, марк рубио, европа, владимир зеленский, владимир путин, госдеп