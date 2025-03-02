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Рубио: Трамп - единственный, кто может привести Путина за стол переговоров - 02.03.2025, ПРАЙМ
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Рубио: Трамп - единственный, кто может привести Путина за стол переговоров
Рубио: Трамп - единственный, кто может привести Путина за стол переговоров - 02.03.2025, ПРАЙМ
Рубио: Трамп - единственный, кто может привести Путина за стол переговоров
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп является единственным человеком на Земле, кто способен привести президента РФ Владимира Путина за стол переговоров,... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T19:37+0300
2025-03-02T19:37+0300
спецоперация на украине
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владимир путин
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ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп является единственным человеком на Земле, кто способен привести президента РФ Владимира Путина за стол переговоров, однако сделать это враждебными действиями невозможно, заявил в интервью телеканалу ABC News государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, единственный способ завершения украинского конфликта, - "это если Владимир Путин придет к переговорному столу". Прямо сейчас президент Трамп является единственным человеком на Земле, у кого есть какой-либо шанс привести его за стол переговоров… невозможно привести его за стол переговоров, обзываясь и ведя себя враждебно", - сказал глава Госдепа. Он добавил, что Трамп придерживается позиции отказа от враждебного поведения благодаря собственному инстинкту на основе "многих лет заключения сделок". Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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украина, владимир путин, дональд трамп, марк рубио, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Марк Рубио, США
19:37 02.03.2025
 
Рубио: Трамп - единственный, кто может привести Путина за стол переговоров

Рубио назвал Трампа единственным, кто может привести Путина за стол переговоров

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп является единственным человеком на Земле, кто способен привести президента РФ Владимира Путина за стол переговоров, однако сделать это враждебными действиями невозможно, заявил в интервью телеканалу ABC News государственный секретарь США Марко Рубио.
По его словам, единственный способ завершения украинского конфликта, - "это если Владимир Путин придет к переговорному столу". Прямо сейчас президент Трамп является единственным человеком на Земле, у кого есть какой-либо шанс привести его за стол переговоров… невозможно привести его за стол переговоров, обзываясь и ведя себя враждебно", - сказал глава Госдепа.
Он добавил, что Трамп придерживается позиции отказа от враждебного поведения благодаря собственному инстинкту на основе "многих лет заключения сделок".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
Бессент уточнил, кто по плану США должен отвечать за безопасность Украины
19:32
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ПутинДональд ТрампМарк РубиоСША
 
 
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