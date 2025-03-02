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Рубио: Трамп - единственный, кто может привести Путина за стол переговоров
Рубио: Трамп - единственный, кто может привести Путина за стол переговоров - 02.03.2025, ПРАЙМ
Рубио: Трамп - единственный, кто может привести Путина за стол переговоров
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп является единственным человеком на Земле, кто способен привести президента РФ Владимира Путина за стол переговоров,... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T19:37+0300
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ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп является единственным человеком на Земле, кто способен привести президента РФ Владимира Путина за стол переговоров, однако сделать это враждебными действиями невозможно, заявил в интервью телеканалу ABC News государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, единственный способ завершения украинского конфликта, - "это если Владимир Путин придет к переговорному столу". Прямо сейчас президент Трамп является единственным человеком на Земле, у кого есть какой-либо шанс привести его за стол переговоров… невозможно привести его за стол переговоров, обзываясь и ведя себя враждебно", - сказал глава Госдепа. Он добавил, что Трамп придерживается позиции отказа от враждебного поведения благодаря собственному инстинкту на основе "многих лет заключения сделок". Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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украина, владимир путин, дональд трамп, марк рубио, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Марк Рубио, США
Рубио: Трамп - единственный, кто может привести Путина за стол переговоров
Рубио назвал Трампа единственным, кто может привести Путина за стол переговоров
ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп является единственным человеком на Земле, кто способен привести президента РФ Владимира Путина за стол переговоров, однако сделать это враждебными действиями невозможно, заявил в интервью телеканалу ABC News государственный секретарь США Марко Рубио.
По его словам, единственный способ завершения украинского конфликта, - "это если Владимир Путин придет к переговорному столу". Прямо сейчас президент Трамп является единственным человеком на Земле, у кого есть какой-либо шанс привести его за стол переговоров… невозможно привести его за стол переговоров, обзываясь и ведя себя враждебно", - сказал глава Госдепа.
Он добавил, что Трамп придерживается позиции отказа от враждебного поведения благодаря собственному инстинкту на основе "многих лет заключения сделок".
Бессент уточнил, кто по плану США должен отвечать за безопасность Украины
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".