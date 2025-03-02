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Рада назвала сбор на ядерное оружие первым шагом к санкциям против Украины - 02.03.2025, ПРАЙМ
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Рада назвала сбор на ядерное оружие первым шагом к санкциям против Украины
Рада назвала сбор на ядерное оружие первым шагом к санкциям против Украины - 02.03.2025, ПРАЙМ
Рада назвала сбор на ядерное оружие первым шагом к санкциям против Украины
Объявленный на Украине сбор денег на ядерное оружие является первым шагом к введению санкций против государства, считает находящийся в СИЗО по обвинению в... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T14:53+0300
2025-03-02T14:53+0300
политика
украина
общество
киев
мария захарова
россия
дмитрий песков
ядерное оружие
оружие
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Объявленный на Украине сбор денег на ядерное оружие является первым шагом к введению санкций против государства, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. Ранее украинский телеканал Еspreso сообщил, что соучредитель "Монобанка" Олег Гороховский инициировал сбор пожертвований на ядерное оружие после отмены подписания соглашения о редкоземельных металлах между США и Украиной.Как написал Дубинский в своем Telegram-канале, сбор средств на ядерное оружие — это прямой путь к санкциям не только против отдельных членов правительства Зеленского, но и против самого государства за нарушение международных конвенций, запрещающих распространение ядерного оружия. Он считает, что это очевидно ведет к мировой изоляции Украины и началу ее выхода из цивилизованного мира."Мое мнение - это сознательное действие, цель которого та самая мировая изоляция. Способ создать пиратскую республику", - добавил депутат. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять десятилетия, и для обеспечения безопасности стране следует предоставить ядерное оружие.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Зеленского о необходимости передачи Украине ядерного оружия проявлением маньякальных амбиций, утверждая, что такие слова исходят от человека, который воспринимает планету как объект своих фантазий.Сенатор от американского штата Юта Майк Ли в пятницу заявил, что вступление Украины в НАТО и передача ей ядерного оружия может привести к началу Третьей мировой войны.В 2024 году газета New York Times сообщила, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть ядерное оружие на Украину. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждения о размещении ядерного оружия на Украине являются безответственными, и такие высказывания исходят от людей, которые не понимают реальной ситуации. Позже замглавы МИД России Сергей Рябков заявил РИА Новости, что передача ядерного оружия Киеву стала бы крупнейшим шагом к неконтролируемой эскалации конфликта.
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украина, общество , киев, мария захарова, россия, дмитрий песков, ядерное оружие, оружие
Политика, УКРАИНА, Общество , Киев, Мария Захарова, РОССИЯ, Дмитрий Песков, ядерное оружие, оружие
14:53 02.03.2025
 
Рада назвала сбор на ядерное оружие первым шагом к санкциям против Украины

Дубинский: Зеленский начал процесс выхода Украины из цивилизованного общества

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Объявленный на Украине сбор денег на ядерное оружие является первым шагом к введению санкций против государства, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Ранее украинский телеканал Еspreso сообщил, что соучредитель "Монобанка" Олег Гороховский инициировал сбор пожертвований на ядерное оружие после отмены подписания соглашения о редкоземельных металлах между США и Украиной.
Как написал Дубинский в своем Telegram-канале, сбор средств на ядерное оружие — это прямой путь к санкциям не только против отдельных членов правительства Зеленского, но и против самого государства за нарушение международных конвенций, запрещающих распространение ядерного оружия. Он считает, что это очевидно ведет к мировой изоляции Украины и началу ее выхода из цивилизованного мира.
"Мое мнение - это сознательное действие, цель которого та самая мировая изоляция. Способ создать пиратскую республику", - добавил депутат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять десятилетия, и для обеспечения безопасности стране следует предоставить ядерное оружие.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Зеленского о необходимости передачи Украине ядерного оружия проявлением маньякальных амбиций, утверждая, что такие слова исходят от человека, который воспринимает планету как объект своих фантазий.
Сенатор от американского штата Юта Майк Ли в пятницу заявил, что вступление Украины в НАТО и передача ей ядерного оружия может привести к началу Третьей мировой войны.
В 2024 году газета New York Times сообщила, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть ядерное оружие на Украину. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждения о размещении ядерного оружия на Украине являются безответственными, и такие высказывания исходят от людей, которые не понимают реальной ситуации. Позже замглавы МИД России Сергей Рябков заявил РИА Новости, что передача ядерного оружия Киеву стала бы крупнейшим шагом к неконтролируемой эскалации конфликта.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
Американский экономист заявил о завершении конфликта на Украине
03:16
 
ПолитикаУКРАИНАОбществоКиевМария ЗахароваРОССИЯДмитрий Песковядерное оружиеоружие
 
 
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