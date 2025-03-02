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Уолтц высказался о перспективах членства Украины в НАТО - 02.03.2025, ПРАЙМ
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Уолтц высказался о перспективах членства Украины в НАТО
Уолтц высказался о перспективах членства Украины в НАТО - 02.03.2025, ПРАЙМ
Уолтц высказался о перспективах членства Украины в НАТО
На сегодняшний день очевидно, что Соединенные Штаты не видят Украину членом НАТО, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T18:16+0300
2025-03-02T18:29+0300
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ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. На сегодняшний день очевидно, что Соединенные Штаты не видят Украину членом НАТО, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу CNN. "Одна вещь является очевидной - мы не видим, чтобы Украина была членом НАТО", - сказал он.По словам Уолтца, сейчас США не могут добиться от Украины понимания, на какие уступки готов Киев ради мирного урегулирования, но предстоящие территориальные уступки очевидны."Мы не можем получить никакой конкретики от украинцев, но очевидно, что будут определенные территориальные уступки", - сказал советник на вопрос о возможных уступках со стороны Киева.Уолтц добавил, что американская администрация ожидает и определенных уступок со стороны России.Говоря о перспективах урегулирования, советник отметил, что европейские страны должны лидировать в обеспечении будущих гарантий безопасности Украины, а также в вопросе усиления собственной обороны."Необходимо, чтобы европейцы лидировали в обеспечении будущих гарантий безопасности (Украины - ред.) в рамках вклада Европы в собственную оборону", - сказал он.Уолтц добавил, что Великобритания и Франция ведут разговоры об отправке своих военных контингентов на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву, но предложил "не заходить слишком далеко вперед" в этом вопросе.Кроме того, советник подчеркнул, что обсуждать сейчас гарантии безопасности Украины преждевременно, поскольку сначала необходимо усадить стороны конфликта за стол переговоров."Наша точка зрения заключается в том, что разговор о деталях гарантий безопасности - это как говорить о деталях гарантии (на товар - ред.) прежде чем узнаете, собираетесь ли покупать вещь. Мы ведем обе стороны к столу переговоров, и все же люди пытаются поставить телегу впереди лошади", - сообщил он.Уолтц добавил, что задачей администрации президента США Дональда Трампа будет сблизить позиции сторон конфликта, когда начнется переговорный процесс.
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украина, сша, нато, майкл уолтц
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, НАТО, Майкл Уолтц
18:16 02.03.2025 (обновлено: 18:29 02.03.2025)
 
Уолтц высказался о перспективах членства Украины в НАТО

Уолтц: на сегодня уже очевидно, что США не видят Украину членом НАТО

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. На сегодняшний день очевидно, что Соединенные Штаты не видят Украину членом НАТО, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу CNN.
"Одна вещь является очевидной - мы не видим, чтобы Украина была членом НАТО", - сказал он.
По словам Уолтца, сейчас США не могут добиться от Украины понимания, на какие уступки готов Киев ради мирного урегулирования, но предстоящие территориальные уступки очевидны.
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"Мы не можем получить никакой конкретики от украинцев, но очевидно, что будут определенные территориальные уступки", - сказал советник на вопрос о возможных уступках со стороны Киева.
Уолтц добавил, что американская администрация ожидает и определенных уступок со стороны России.
Говоря о перспективах урегулирования, советник отметил, что европейские страны должны лидировать в обеспечении будущих гарантий безопасности Украины, а также в вопросе усиления собственной обороны.
"Необходимо, чтобы европейцы лидировали в обеспечении будущих гарантий безопасности (Украины - ред.) в рамках вклада Европы в собственную оборону", - сказал он.
Уолтц добавил, что Великобритания и Франция ведут разговоры об отправке своих военных контингентов на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву, но предложил "не заходить слишком далеко вперед" в этом вопросе.
Кроме того, советник подчеркнул, что обсуждать сейчас гарантии безопасности Украины преждевременно, поскольку сначала необходимо усадить стороны конфликта за стол переговоров.
"Наша точка зрения заключается в том, что разговор о деталях гарантий безопасности - это как говорить о деталях гарантии (на товар - ред.) прежде чем узнаете, собираетесь ли покупать вещь. Мы ведем обе стороны к столу переговоров, и все же люди пытаются поставить телегу впереди лошади", - сообщил он.
Уолтц добавил, что задачей администрации президента США Дональда Трампа будет сблизить позиции сторон конфликта, когда начнется переговорный процесс.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАНАТОМайкл Уолтц
 
 
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