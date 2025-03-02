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Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении денге на Бали
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении денге на Бали - 02.03.2025, ПРАЙМ
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении денге на Бали
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали, сообщила пресс-служба ведомства. | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T17:10+0300
2025-03-02T17:10+0300
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Роспотребнадзор взял на контроль сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали, сообщила пресс-служба ведомства. "Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль опубликованные в СМИ сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали",- говорится в документе. Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям в мире, в том числе по лихорадке денге.Как отметили в Роспотребнадзоре, в России каждый год регистрируются только завозные случаи лихорадки денге.Как сообщает ведомство, риск заноса лихорадки денге на территорию России остается высоким в связи с высокой миграционной активностью, большим пассажиропотоком и активным развитием международного туризма. Тем не менее, Роспотребнадзор заверил, что эпидемиологической опасности лихорадка денге на территории страны не представляет.
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россия, роспотребнадзор, бали, здоровье, болезнь, общество , туристы, российские туристы
РОССИЯ, Роспотребнадзор, Бали, Здоровье, болезнь, Общество , туристы, российские туристы
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении денге на Бали
Эксперты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о заражении россиян денге
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Роспотребнадзор взял на контроль сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали, сообщила пресс-служба ведомства.
"Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль опубликованные в СМИ сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали",- говорится в документе.
Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям в мире, в том числе по лихорадке денге.
Как отметили в Роспотребнадзоре, в России каждый год регистрируются только завозные случаи лихорадки денге.
Как сообщает ведомство, риск заноса лихорадки денге на территорию России остается высоким в связи с высокой миграционной активностью, большим пассажиропотоком и активным развитием международного туризма. Тем не менее, Роспотребнадзор заверил, что эпидемиологической опасности лихорадка денге на территории страны не представляет.
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