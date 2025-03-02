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Защита фигурантов дела о гибели 44 свердловчан не знала о вреде спирта

Защита фигурантов дела о гибели 44 свердловчан не знала о вреде спирта - 02.03.2025, ПРАЙМ

Защита фигурантов дела о гибели 44 свердловчан не знала о вреде спирта

Защита фигурантов дела о гибели 44 свердловчан от метанола настаивала на том, что их клиенты не знали о вреде продаваемого спирта, но суд не принял этот довод,... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T07:20+0300

2025-03-02T07:20+0300

2025-03-02T07:20+0300

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МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Защита фигурантов дела о гибели 44 свердловчан от метанола настаивала на том, что их клиенты не знали о вреде продаваемого спирта, но суд не принял этот довод, так как на товар не было никаких документов о его безопасности, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По версии следствия, шесть мужчин и женщина в 2020-2021 годах в Екатеринбурге незаконно хранили, поставляли и продавали алкоголь, а в сентябре 2021 года запустили в оборот партию спиртосодержащей жидкости, в которой был метанол в концентрации, превышающей норму. От употребления суррогата пострадал 51 человек, 44 из них погибли. "Все осужденные осознавали, что сбывают спиртосодержащую жидкость без соответствующих разрешительных документов и документов, подтверждающих ее безопасность... В связи с чем... (суд) не ставит под сомнение осведомленность осужденных о несоответствии требованиям безопасности продаваемой спиртосодержащей жидкости потерпевшим", - говорится в материалах. Чкаловский районный суд Екатеринбурга 7 августа 2023 года приговорил семерых фигурантов дела к срокам от трех лет условно до 6,5 лет колонии общего режима, также им были назначены штрафы до 200 тысяч рублей по гражданским искам от потерпевших. Позже Свердловский областной суд ужесточил приговор шестерым из них - они получили от 9 до 10 лет колонии. По данным полиции, во время обысков и рейдов по этому делу было изъято порядка 45 тысяч литров спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции сомнительного качества. На заседаниях в Чкаловском райсуде также выяснилось, что ядовитый напиток стоил порядка 100-140 рублей за литр, суррогат скрытно продавали в торговых павильонах Екатеринбурга.

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бизнес, общество , россия, екатеринбург