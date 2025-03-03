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Макрон предложил месяц перемирия на Украине - 03.03.2025, ПРАЙМ
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Макрон предложил месяц перемирия на Украине
Макрон предложил месяц перемирия на Украине - 03.03.2025, ПРАЙМ
Макрон предложил месяц перемирия на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в... | 03.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-03T01:23+0300
2025-03-03T01:23+0300
энергетика
экономика
общество
украина
франция
рф
эммануэль макрон
владимир зеленский
кир стармер
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ПАРИЖ, 3 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. В интервью изданию Figaro он заявил, что совместно с премьером Британии выдвинул предложение о "месячном перемирии в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры" на Украине. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия. "Мы не знаем, как это измерить. Мы должны увидеть, что сегодняшний фронт (по протяженности - ред.) является эквивалентом линии Париж-Будапешт. В случае прекращения огня будет очень сложно проверить его соблюдение на фронте", - сказал Макрон. Президент Франции также сказал, что "в ближайшие недели" на Украине не появятся западные военные. "В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться доступного перемирия с переговорами, которые займут несколько недель, и как только мир будет подписан, лишь потом - развертывание сил", - заявил он, отметив, что "не хочет мира без гарантий и любой ценой". Макрон также выразил уверенность в возобновлении диалога между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским после их ссоры во время визита Зеленского в Белый дом. Президент заявил, что первоначальные инвестиции в "общий фонд обороны ЕС", на согласование которого он рассчитывает на саммите ЕС в четверг, составят "200 миллиардов евро". Макрон также сообщил о желании начать обсуждение "европейского аспекта" использования французского ядерного оружия. "Те, кто желает углубить диалог с нами, могут при необходимости быть вовлечены в учения сил сдерживания. Эти обмены будут способствовать развитию настоящей стратегической культуры между европейцами", - отметил он. По его мнению, французская армия "могла бы пойти так далеко, что разместила бы ядерное оружие в странах-партнерах во взаимодействии с их армиями". В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
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общество , украина, франция, рф, эммануэль макрон, владимир зеленский, кир стармер, ес, совбез
Энергетика, Экономика, Общество , УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, РФ, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер, ЕС, Совбез
01:23 03.03.2025
 
Макрон предложил месяц перемирия на Украине

Макрон и Стармер выдвинули предложение о перемирии в воздухе, на море и на Украине

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ПАРИЖ, 3 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц.
В интервью изданию Figaro он заявил, что совместно с премьером Британии выдвинул предложение о "месячном перемирии в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры" на Украине.
При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия.
"Мы не знаем, как это измерить. Мы должны увидеть, что сегодняшний фронт (по протяженности - ред.) является эквивалентом линии Париж-Будапешт. В случае прекращения огня будет очень сложно проверить его соблюдение на фронте", - сказал Макрон.
Президент Франции также сказал, что "в ближайшие недели" на Украине не появятся западные военные.
"В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться доступного перемирия с переговорами, которые займут несколько недель, и как только мир будет подписан, лишь потом - развертывание сил", - заявил он, отметив, что "не хочет мира без гарантий и любой ценой".
Макрон также выразил уверенность в возобновлении диалога между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским после их ссоры во время визита Зеленского в Белый дом.
Президент заявил, что первоначальные инвестиции в "общий фонд обороны ЕС", на согласование которого он рассчитывает на саммите ЕС в четверг, составят "200 миллиардов евро".
Макрон также сообщил о желании начать обсуждение "европейского аспекта" использования французского ядерного оружия.
"Те, кто желает углубить диалог с нами, могут при необходимости быть вовлечены в учения сил сдерживания. Эти обмены будут способствовать развитию настоящей стратегической культуры между европейцами", - отметил он.
По его мнению, французская армия "могла бы пойти так далеко, что разместила бы ядерное оружие в странах-партнерах во взаимодействии с их армиями".
В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
 
ЭнергетикаЭкономикаОбществоУКРАИНАФРАНЦИЯРФЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийКир СтармерЕССовбез
 
 
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