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СМИ: посол США по особым поручениям ездил в Швейцарию

СМИ: посол США по особым поручениям ездил в Швейцарию - 03.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: посол США по особым поручениям ездил в Швейцарию

Специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о том,... | 03.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-03T00:02+0300

2025-03-03T00:02+0300

2025-03-03T00:02+0300

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о том, чтобы возобновить работу газопровода "Северный поток", сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию. "По имеющейся у Bild информации, посланник по особым поручениям несколько раз неофициально ездил в Швейцарию, чтобы обсудить сделку", - пишет таблоид. Компания Nord Stream AG, являющаяся оператором трубопровода, зарегистрирована в швейцарском кантоне Цуг. Как утверждает газета, в рамках сделки предполагается, что американцы будут выступать посредниками при поставках российского газа по трубопроводу "Северный поток -2". "Северный поток -1" также планируется восстановить и перестроить, чтобы направлять по нему "зелёный" водород из Финляндии в Германию. Отмечается, что непосредственно правительство США не будет иметь отношения к сделке, участвовать в ней планируют американские инвесторы. В немецких правительственных кругах таблоиду сообщили, что им ничего не известно о встречах Гренелла в Швейцарии. Сам Гренелл свое участие в переговорах не подтверждает. Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что директор оператора газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг планирует возобновить работу газопровода с помощью американских инвесторов и связаться для этого с командой президента США Дональда Трампа. По информации газеты, один возглавляемый инвесторами из США консорциум уже разработал проект плана сделки с "Газпромом", которая может быть заключена после снятия санкционных ограничений со стороны США. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

сша

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газ, мировая экономика, сша, германия, швейцария, дональд трамп, дмитрий песков, bild, financial times, газпром, северный поток - 2